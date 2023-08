La inflación está provocando una subida de precios en bienes básicos de nuestro día a día. A la hora de hacer la compra, cada vez son más las familias que miran con más detenimiento el coste de algunos productos como el cereal o la leche. Pero sin lugar a duda, el aceite de oliva virgen extra se lleva el primer puesto del ranking. El precio de este producto, indispensable en la dieta mediterránea, alcanza los ocho o nueve euros el litro en muchos de los supermercados de Zaragoza. Por lo que si decidimos comprar una garrafa de cinco litros el precio rondará los 45 euros.

Esta situación se ha agudizado si echamos la vista atrás. En el mes de julio, el precio de la garrafa de cinco litros rondaba los 35 euros (6,4 euros el litro). Meses atrás costaba 23 por lo que supone un aumento del 35% en el precio. Está claro que el coste de este preciado producto no depende de nosotros, pero si está en nuestra mano ahorrar en su consumo con una serie de técnicas.

Para, Alba Santaliestra, presidenta del Colegio Profesional de Nutricionistas de Aragón, no existe ningún producto sustitutivo en término nutricionales al aceite de oliva virgen extra. "En el mercado, podemos encontrar otros tipos de aceite que pueden ser una solución a la hora de sustituir un producto único en nutrientes. Se puede ir bajando en la escala de aceites si queremos encontrar una solución similar, pero no idéntica", afirma Santaliestra. Si nos decantamos por otros productos, se pueden usar grasas naturales como la mantequilla, la grasa de cerdo o la manteca para cocinar. Algo poco aconsejable debido a que los nutrientes de este tipo de alimentos no sustituyen al aceite.

Si seguimos consumiendo el virgen extra lo aconsejable es hacerlo en crudo. "Siempre y cuando tengamos la posibilidad de comprar un aceite de mayor calidad ante el elevado precio, lo ideal es consumirlo en crudo. El consejo es usarlo en pequeñas cantidades y en comidas como una ensalada o en las tostadas", analiza. El cambio de 'oro líquido' a otro aceite supone una reducción en la calidad del producto, pero nos puede servir de gran ayuda a la hora de preparar nuestros platos.

Las técnicas de cocinado son de gran importancia a la hora de ahorrar unos litros de este producto tan preciado y encarecido en los últimos tiempos. "Lo ideal es no utilizar frituras. La solución es cocinar nuestros productos a la plancha o en una freidora de aire", explica. A la hora de cocinar, muchas personas tienen la manía de bañar en aceite los alimentos que están cocinando. La solución para este problema es utilizar un pincel, mojarlo en aceite y dar pinceladas sobre el producto que estamos tratando. Para Santaliestra, es muy importante darle distintas opciones al consumidor y guiarles con nuevas técnicas.