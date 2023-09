La hostelería tiene cada vez más problemas para atraer personas interesadas en trabajar como camarero, jefe de sala o gerente de un restaurante. La actitud de los clientes obliga a este grupo profesional a sacarse un máster en paciencia para poder aguantar con la mejor sonrisa posible algunas situaciones detrás de la barra.

Con casi 130.000 seguidores en Twitter, más de 400.000 en Instagram y cerca de 214.000 en Facebook, @soycamarero se ha convertido en el altavoz de la hostelería para recibir las quejas diarias de camareros y propietarios. Sus publicaciones en contra de las míseras ofertas de trabajo de algunos restaurantes a la hora de reclutar personal no tardan en hacerse virales debido a un gran aluvión de críticas de otros usuarios.

Esta semana, un tuit de la cuenta ha vuelto a crear revuelo al dar a conocer la queja de una clienta hacia un establecimiento ya que no le servían de cenar. "Escribo este reseña desde el coche ya que me he quedado sin cenar", encabezaba la publicación @soycamarero.

Postura de la cliente

Tras no ser atendida, la clienta ha mostrado su descontento con el propietario del local y ha decidido poner una reseña negativa en Internet donde perjudicaba gravemente la reputación del restaurante.

“Escribo esta reseña desde el coche, ya que me he tenido que ir sin cenar. El sitio muy mono, pero si vas a cenar ojo que cierran la cocina a las 22:00 horas. Hemos pedido 3 minutos más tarde y no nos han ni atendido. Una pena porque desde luego no volveré”, ha explicado Marta BM, decepcionada por el trato que ha recibido del personal.

La respuesta del establecimiento

La opinión del cliente podría haber amedrentado al dueño del local, le puntuó con un uno tanto en servicio como en comida, pero el restaurante le respondió de manera ejemplar y siempre con educación. Esta reacción ha sido respaldada por numerosos usuarios de redes sociales que han alabado la forma de comportarse del establecimiento.

La respuesta del dueño comenzaba con la siguiente afirmación: "como en cualquier sitio, también tenemos horario". A continuación, ha afirmado que "la cocina del jardín abre de 20.00 a 22.00 horas y hasta las 22.30 horas los viernes y sábados". En segundo lugar, ha justificado que "si llegas más tarde no podemos ofrecerte este servicio", ya que no es sólo la comanda, sino la posterior preparación de la comida.

Por último, el local ha apollado a sus empleados con una gran reflexión. “Nuestros trabajadores tienen horarios y tienen derechos, y es nuestra prioridad que se cumplan. Que no seas capaz de verlo y que desde el coche intentes dañar la reputación pública de nuestra organización por cumplir con las normas ya dice bastante de ti”, han argumentado desde el restaurante.