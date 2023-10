El Rock & Blues cumple 20 años ¿Cómo surge la idea de montar una sala de música? Entiendo que es necesario, entre otras cosas, tener conocimientos del mundo de la programación.

No voy a ponerme la medalla de los 20 años, pues yo cogí la sala en 2016, cuando el fundador, Javier Sáenz de Jubera, la quiso traspasar. Yo había trabajado con él y teníamos muy buena relación y como dices, yo conocía el mundo de la programación porque había tenido La Ley Seca, posiblemente el primer local con música en directo de la ciudad.

¿Y cómo se resiste 20 años?

Tanto por mi paso por la Ley, como el hecho de que Javier ya organizaba algunos conciertos, yo tenía una programación y un estilo de música (rock and roll, blues, rhythm and blues) ya asentados, así que traer los conciertos que ya programaba en la Ley aquí resultó fácil. Además el Rock & Blues está en un sitio estratégico en el centro de la ciudad y eso ayuda.

Una de las características de la sala es que la gran mayoría de los conciertos son gratis. ¿Es viable?

Todo surgió en un viaje a San Francisco. Entrabas en un bar y había una banda tocando. Me dije que yo quería tener algo así. Cuando me hice con las riendas del Rock & Blues comencé a programar de jueves a domingo y ya con Javier había una inercia de entrada libre, aunque a veces hay que hacer conciertos de pago para poder traer grupos de más nivel. A veces no es tanto lo que ganas con la actuación en sí sino que la ganancia llega de otra manera, con la gente que viene y se queda después, otra que vuelve... Lo que sí que está claro es que todos los que tenemos salas vivimos la música con pasión.

Habla de ‘todos’ y es verdad que Zaragoza es una ciudad con un buen número de salas. ¿Somos conscientes de lo que esto aporta a la cultura de la ciudad?

Si nosotros cumplimos 20 años, otras como La Casa del Loco o La Lata de Bombillas cumplen 25; las Esquinas, 10, la López otros tantos, La Ley Seca, Oasis... Somos afortunados con contar con tantas salas, además con un nivel profesional de lo mejor del país y una programación de gran calidad. Es un valor añadido para la cultura de la ciudad. Si entras en un local y ves música en directo te cambia la cara y es algo que hay que cuidar. También hay otro valor intangible que es lo que deja, pues además de la plantilla y los músicos aquí trabajan técnicos, la gente que lleva las redes y la comunicación... y están los hoteles y la hostelería donde se alojan y comen los músicos. Es un círculo de economía importante. Tener una sala es un negocio, pero también una forma de vida.

¿Y qué tiene una sala que no ofrezca otro tipo de escenario?

Fundamentalmente la cercanía y ser el origen y la base de todos los grupos. Todos empiezan tocando en salas y luego, si les va bien, crecen. Es el proceso básico. Ahora la forma de consumir música con las plataformas, e incluso de hacerla, ha cambiado, por eso quizá el reto de las salas es renovar el público. Y ahora están los festivales, que están haciendo daño, pero creo que es un mundo que caerá. Son muchos y caros y las salas tienen ese valor de que puedes ver a dos metros por 15 euros a un grupo que es el que toca luego en un festival por mucho más dinero. Las salas son un mundo en el que la música se mueve más, pues hay más variedad, y se hace más asequible y cercana.