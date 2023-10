2012 fue el año en el que se coronaron canciones de lo más icónicas y extravagantes. Algunas de ellas son 'Sexy And I Know It' de LMFAO o el popular 'El Pollito Pío' y sus versiones en varios idiomas a partir de la original de Morgana Giovannetti. Pero el que de ninguna manera puede quedar sin mencionar es el single surcoreano 'Gangnam Style' de Psy.

Esta canción dio la vuelta al mundo y consiguió que en todos sus rincones se imitase la pegadiza coreografía del videoclip. El tema estuvo en lo más alto, alcanzó niveles de popularidad inimaginables y superó las expectativas y récords de visualización en YouTube. Sin embargo, su verdadera medalla fue convertir el género del K-Pop en un estilo musical reconocido globalmente. Dos mil millones de visitas recibió este videoclip viral, pero no fueron suficientes para marcar el destino del cantante. Igualar el estrellato que alcanzó el 'Gangnam Style' era difícil y casi imposible. Los siguientes sencillos de Psy se quedaron en el intento y bajo la constante presión de volver a ser un fenómeno, que fue una de las causas por las que cayó en el alcoholismo que confesó padecer en 2016. Hoy en día, Psy continúa en la industria musical, aunque con un perfil más bajo. Ha fundado su propia compañía de representación de artistas y busca aprovechar el auge del K-Pop. A pesar de los altibajos, su viaje desde el apogeo de 'Gangnam Style' hasta su actual capítulo en la música muestra una resiliencia impresionante y una búsqueda de la felicidad duradera. La historia de Psy, desde el apogeo arrollador de 'Gangnam Style' hasta su evolución personal y profesional, sirve como un recordatorio de los altibajos que pueden experimentar incluso los artistas más exitosos. Aunque su megaéxito inicial lo ubicó en el escenario mundial, también le impuso una presión abrumadora.