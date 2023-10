La Policía Nacional ha alertado de que está volviendo a circular un bulo a través de los teléfonos móviles sobre el incremento de la alerta antiterrorista. Ahora mismo está en nivel 4 sobre 5 y así sigue desde junio de 2015, cuando se elevó al máximo (5 sobre 5) debido a los atentados yihadistas de París, los de la sala Bataclan y el exterior del Stade de France.

En 2016 y 2017 se difundió el siguiente mensaje que, ahora mismo, está volviendo a circular y que es antiguo: "Acaban de poner a CNP (Cuerpo Nacional de Policia) en Alerta 5, atentado inminente. Así que durante unos días evitar el transporte público y lugares de interés importante. Me lo acaba de enviar a un grupo que tenemos un amigo que esta en el cuerpo nacional de policia en los geos!!!!! Han anulado vacaciones y han ido a Madrid 5 grupos mas de UIP (Unidad de Intervencion Policial), y hay un equipo del Geo en el aeropuerto y si hay que hacer carretera siempre alerta.. la renfe esta llena de Policias Nacionales Confirmado No se si os habeis enterado pero por las comisarias esta todo revolucionado, alarma inminente de atentado en BCN, Madrid, Alicante y Valencia cerca de la estacion del Norte. Algo pasa o estan esperando que pase. Tener cuidado Por favor pasarlo a las familias. Que eviten cines, discotecas, etc".

El texto, aparte de que tiene faltas de ortografía, no es oficial. Debido a la situación entre Israel y Palestina y la llamada a la yihad en Europa por parte de Hamas, el Ministerio del Interior acordó medidas de refuerzo de la seguridad pero dentro del nivel 4 antiterrorista, sin elevarlo al nivel 5.

"Queremos transmitir desde Policía Nacional que se trata de un bulo y pedimos a las personas que lo reciban que no lo compartan para evitar crear pánico e inseguridad entre los ciudadanos", explicaron fuentes del cuerpo.