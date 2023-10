La bicicleta sigue creciendo día a día como uno de los vehículos más utilizados por los españoles para ir al trabajo o simplemente para hacer deporte. Las ciudades han desplegado grandes planes urbanísticos para la construcción de carriles bicis que permitan a los ciclistas ir de punta a punta de la ciudad sin pisar la carretera. Sin embargo, todavía hay muchos usuarios que prefieren pedalear junto al resto de vehículos arriesgando en muchos casos su integridad física.

Saber ir en bicicleta, algo que se aprende en los primeros años de vida, no es el único requisito para montarte en el sillín y darte una vuelta por tu localidad. Los ciclistas no son una excepción y, como los conductores, deben conocer toda la normativa de tráfico al dedillo y cumplir la ley marcada por la Dirección General de Tráfico (DGT) para no recibir una sanción que puede alcanzar hasta los 1.000 euros.

Nueva señalización

En 2023, la DGT ha decidido actualizar algunas señales de tráfico habituales de las carreteras españolas a la vez que ha introducido algunas nuevas desde inicio del verano.

Por lo tanto, los ciclistas deben estar atentos a esta actualización porque quizás están cometiendo alguna infracción sin saberlo. Cabe recordar que no conocer el delito no te exime de la sanción.

La presencia de las bicicletas y patinetes es cada vez más común en las carreteras españolas. Los conductores todavía no saben cómo actuar y reaccionar ante la presencia de dichos usuarios en la calzada ya que hasta ahora no existe una legislación o normativa concreta al respecto. Para ello, la DGT ha creado estas nuevas señales que representan algunas situaciones que pueden darse entre ciclistas, conductores y peatones.

Señal damero

Una de las señales que está ganando cada vez más presencia en las ciudades, como Barcelona, es la señal damero. Muchos ciclistas no conocen su verdadero significado por lo que están cometiendo infracciones constantes. Lo primero es identificar esta señal, que contiene muchos cuadrados blancos y negros similar a un tablero del juego de las damas.

Cuando un ciclista observe estos cuadros pintados en el suelo debe reducir considerablemente su velocidad y pasar con precaución porque habrá peatones caminando por la zona que tienen preferencia. Si no se respetan las señales y algún agente de la ley lo detecta puedes enfretarte a una multa de 200 euros.

Más multas a los ciclistas

Misma sanción deberán pagar todos los ciclistas que no respeten la prioridad de paso con los peatones que vayan a cruzar la vía pública. Los viandantes suelen echar un vistazo a cada lado cuando atraviesan un paso de cebra, pero los conductores de bicicleta deben bajar su velocidad y ceder siempre el paso.

Uno de los errores más cometidos por los ciclistas es cruzar un paso de peatones montado en la bicicleta sin bajarse de su sillín. Sino cruzas andando y con la bicicleta en la mano como el resto de peatones, también te pueden multar con 200 euros de sanción.

La mayor sanción

La multa más pesada que pueden recibir los ciclistas y usuarios de patinete son las relacionadas con el alcohol. Las autoridades también pueden obligar a los ciclistas a realizar una prueba de alcoholemia si observan por ejemplo una conducción anómala que puede poner en peligro su propia integridad o la de los peatones.

La gran diferencia entre las sanciones a conductores de un vehículo y ciclistas es que, a pesar del mito, no te pueden retirar puntos del carnet si te multan bajo los efectos del alcohol con tu bicicleta ya que no es necesario sacarse ningún permiso para circular con tu vehículo de dos ruedas.

Si un ciclista obtiene un 0,25 miligramos por litro en aire espirado en un control de alcoholemia recibe una multa de 500 euros. Los conductores profesiones como repartidores de Glovo o Uber Eats, pagan la misma multa con una cantidad superior a 0,15 miligramos por litro.

La sanción más alta es de 1.000 euros cuando un ciclista dé una cifra superior a los 0,50 miligramos por litro o 0,30 miligramos en caso de ser trabajador.