A nadie nos gusta hablar de testamentos, ya que todo hace indicar a que se ha muerto una persona de nuestro círculo familiar. El testamento o herencia es el acto jurídico por el cual una persona decide cuáles serán las que puedan recibir sus bienes, derechos u obligaciones después de su fallecimiento. Este acto se trata de forma "personal, revocable y libre" y suele ser otorgado ante un notario o notaría.

Para confirmar que una persona ha dejado testamento o no, es necesario realizar la solicitud del certificado de actos de últimas voluntades. Este documento acredita si una persona ha otorgado testamento a otras personas y ante qué notario o notaría lo ha realizado. De esta manera, los posibles herederos podrán dirigirse al notario autorizante del último testamento para obtener una copia del mismo. Pero también existe otra postura. El fallecido puede dejar sin herencia a sus hijos o familiares.

Causas más comunes para desheredar

Para poder desheredar tiene que haber una razón firme, es decir, no se puede hacer sin motivo alguno. Algunas de las causas más comunes son las siguientes:

Coaccionar al testador mediante alguna amenaza, violencia o fraude para modificar un testamento.

Maltrato físico o injurias graves verbales al progenitor.

verbales al progenitor. Negar sin razón legítima los alimentos al progenitor que realiza la desheredación.

sin razón legítima los que realiza la desheredación. Condena por delitos graves contra los derechos y deberes familiares en relación con el testador.

Cómo desheredamos a un hijo

Atendiendo a la ley, sí que cabe la posibilidad de poder desheredar a un hijo, pero se debe tener en cuenta una serie de requisitos para ponerlo en marcha. En primer lugar, el proceso de desheredar se debe de hacer a través de un testamento. En este se debe expresar con claridad y fundamentar algunas de las causas marcadas por la ley. Es muy importante especificar con claridad a la persona que se va a desheredar.

Además, no vale ninguna causa. Este motivo debe de ser cierto y verifico para poder llevar a cabo el proceso. Si nos enfrentamos a una desheredación por parte de la persona afectada, la responsabilidad de demostrar la veracidad de esta recae sobre los herederos del testador.

Si la causa no aparece mencionada en el testamento y no está contemplada en la legislación si se alega que es cierta, el legitimario afectado estará resguardado en todo momento y siempre va a tener la posibilidad de anular la designación de heredero en lo que respecta a su legitimidad. Por lo tanto, en situaciones donde la desheredación no se ajuste a las disposiciones legales, el legitimario desheredado tiene el derecho de reclamar su porción legítima de la herencia.