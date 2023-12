El taco de Eneko

Hecho un taco, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, ha desarrollado una dialéctica que defiende la incoherencia como lógica estratégica. ¿Y en qué consiste esta nueva manera de hacer política? Muy simple. Se trata de defender un día una cosa, al siguiente lo contrario, para, al otro, convencer al personal de que todo está así bien hecho, que las contradicciones no son tales, que nadie miente ni engaña, pues las cosas no son de otro modo y, de cualquier modo, ¡qué se le va a hacer!

Poniendo en práctica dicha filosofía, don Eneko acaba de apoyar la moción de Bildu para hacerse los de Otegi con una alcaldía de Pamplona que estuvieron lejos de conquistar en las urnas. Sin embargo, les avisa al mismo tiempo el propio Andueza, el PSOE no apoyará a Pello Otxandiano (el candidato abertzale) para que en las próximas elecciones vascas se haga con el poder autonómico. Frente al impertérrito espejo de su jefe, este PSOE pasmado entre la niebla de la amnistía, la nieve de las mociones y los truenos de las manifestaciones apoya a Bildu un día sí, otro no. Apoya un día sí al PNV, otro no. Apoya un día sí a los dos, pero al siguiente a uno solo…

Un poco como viene haciendo en Cataluña, hecho un lío, Salvador Illa, otro mago de la irrealidad, capaz de convertir victorias en derrotas, éxitos en servidumbres, ilusiones de gobierno en triste oposición.

Y es que, tanto en los dominios de Junqueras y Puigdemont como en los de Ortúzar y Otegi, Pedro Sánchez ha optado por no gobernar nada, nunca, ni siquiera aunque los ciudadanos le den su confianza como partido más votado. Es preferible para los intereses de Moncloa retirarse prudentemente en estas comunidades conflictivas, dejar que gobiernen los indepes y se repartan lo suyo aunque sigan arrinconando la lengua y los símbolos del Estado español. Mientras todo esto ocurre por culpa de una ley electoral que permite tales diabluras, Alberto Núñez Feijóo echa la culpa a todo y a todos, menos a la ley electoral

Tendría ahora el PP la oportunidad para cambiarla, presentando una reforma en el Parlamento y utilizando el Senado como ariete, pero, por la razón que sea, los populares tampoco quieren cambiar las normas de juego. El taco de Eneko y la liada de Illa no dejan de ser como ese juego de la oca que tanto le gusta a Génova cuando tira porque le toca. Jugando, como el PSOE, a la paradójica suerte del perdedor que acaba ganando.