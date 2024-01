Pese a que los Reyes es una fiesta tradicionalmente para niños, hay regalos envenenados para adultos que pueden acabar en los tribunales. El reparto de 2.000 agendas durante la cabalgata de Reyes de San Fernando (Cádiz) ha suscitado una importante polémica en esta localidad por el tipo de contenido de estos dietarios, ya que se podían encontrar frases como 'Busco relación como un cuento de hadas, pero si me toca una peli porno tampoco me quejo', 'Necesito un mensaje de ánimo... y una cerveza (y follar también)', 'Para no ser músico tocas muy bien los cojones' o 'Quiero un hombre que me apoye en todo, en la mesa, en la lavadora, en el coche, en la pared, absolutamente en todo'.

Su difusión de forma gratuita en un evento como la cabalgata de Reyes pasó de la indignación de algunas organizaciones a convertirse en un procedimiento penal. La Fundación Española de Abogados Cristianos denunció ante el Juzgado de Instrucción de San Fernando (Cádiz) a la concejal de Festejos e Infancia de esta localidad, Nerea León (PSOE), por un presunto delito de difusión de material pornográfico entre menores de edad, que está castigado con pena de prisión de seis meses a un año. La entidad considera que existen frases de contenido sexual que se difundieron entre los más pequeños, ya que en la agenda se puede leer: “Necesito una cerveza y follar también”, “Lo que tú necesitas es un buen polvazo” o “Busco una relación como un cuento de hadas, pero si me toca una peli porno tampoco me quejo”. La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, lamentó “la obsesión de la izquierda por hipersexualizar a los niños” y añadió que “la justicia debe ser tajante. No podemos tolerar que se corrompa a los menores y mucho menos con dinero público”. Material "soez" Sobre el reparto de estas agendas, la entidad acTÚa FAMILIA anunció que presentarán una denuncia al Defensor del Menor además de pedir una reunión con las autoridades municipales para reclamar una explicación. Consideran que no tiene explicación el reparto de esta 'puter-agenda' o 'porno-agenda', editada por una empresa local de San Fernando, durante un "cabalgata de Reyes organizada con dinero público, que tiene una asistencia mayoritariamente infantil". Por eso, señalan que el material entregado es "claramente ofensivo, sexual, soez o inadecuado para un niño" y reclaman dimisiones, ya que creen que se podría incurrir en un delito de "corrupción de menores”, señaló por redes sociales Pedro Mejías, responsable de la entidad pro-familia acTÚa FAMILIA. La portavoz del PP en San Fernando, María José de Alba, también pidió explicaciones al Ayuntamiento de San Fernando ya que "no era el sitio, ni el día, ni el público para repartir ese regalo" con un "contenido sexual y otros contenidos dirigidos más para los adultos". También por redes sociales, la empresa encargada del reparto aseguró que se entregó la agenda exclusivamente a adultos, no a menores, y que lo hicieron como promoción de sus productos de "humor adulto" durante un evento público. Las agendas se entregaban por un vehículo que precedía la cabalgata. Toda una declaración de intenciones para abrir un evento infantil.