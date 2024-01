Esther Ballestero: «Necesitamos tomar aire; si no, somos como robots día a día»

‘He venido a hablar de mi libro’ fue una famosa frase de Paco Umbral en un programa de televisión. ¿Por qué la ha elegido como título de este espectáculo que presenta la semana que viene en Arbolé? y ¿de qué libro estamos hablando aquí?

El libro no se puede decir, pues es todo el proceso, la obra de Kurt Weill con todas sus canciones, que aunque son de diferentes obras y épocas, he tratado de darles un hilo conductor para presentarlas de una manera en la que tanto yo como el público podamos sentirnos más identificados con ellas y no hacerlo con un concierto al uso.

¿Y cuál es ese hilo conductor?

Es una bibliotecaria, Bernadette, un personaje que invento para que no sea Esther, y que mientras va contando cosas sobre ella presenta y canta los temas de Weill, planteando dudas y creando situaciones que llevan a la reflexión. En realidad, digamos que es un concierto teatralizado.

Usted comenzó a estudiar clarinete, luego se graduó en el conservatorio de canto, ha interpretado piezas líricas, pero también swing e incluso rock con los Twangs, también ha participado en cortometrajes y ahora se estrena en la faceta teatral con un monólogo sin abandonar la música, claro. ¿Hay algún género en el que se encuentre más cómoda?

Cada uno aporta una cosa, los públicos y su comportamiento son distintos en una sala de conciertos o en un festival de rock. Cada uno es un reto.

Dado que la obra aborda algunos de los grandes interrogantes del ser humano, como la búsqueda de la felicidad, el conformismo... y viendo su trayectoria de búsqueda en tantos campos artísticos, ¿cuánto diría que el espectáculo tiene de usted?

Más de lo que pensaba. Yo soy informática, y me gusta cantar y el mundo de la escena y me encantaría dedicarme a ello profesionalmente, y con el personaje comparto esos anhelos, esos sueños de un trabajo más ideal que me han llevado a averiguar cosas sobre mí misma, además de que las letras de las canciones de Weill también me hacen reflexionar. En realidad, siempre encuentro una actividad que me motiva a aprender, a seguir.

¿Perdemos demasiado tiempo pensando cómo ser felices en lugar de disfrutar de lo que tenemos?

Yo ahora valoro más la serenidad y la tranquilidad que lo que se llama felicidad, creo que no se puede ser feliz el 100% del tiempo, hay que aceptar también que hay momentos difíciles que hay que valorar. Y esta aceptación de la realidad también se plantea en la obra. No se trata de la búsqueda de la felicidad, sino de un ideal y reconocer que la vida puede no ser así. Y una vez lo reconoces, es más fácil salir del camino marcado.

Volvamos a ‘su libro’, pues de todo esto se habla en el espectáculo.

Parece mentira que en una hora se pueda hablar de todo esto, pero es una historia muy sencilla que a la gente le va a hacer pensar. Necesitamos hacer paradas, tomar aire; si no, somos como robots día a día. La obra y la canciones presentan una historia que nos lleva a la reflexión, y en esta aspecto, la lectura y la música a las que alude o están presentes en el espectáculo nos pueden llenar el alma.