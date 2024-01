Un joven de Granada (nacido en 2008) ha sido admitido en la presitigiosa Universidad de Oxford con solo 15 años. Se trata de Miguel Ángel Donaire Arcas-Sariot, quien espera con muchas ganas comenzar las clases en Inglaterra una vez cumpla los 16 años el próximo mes de marzo. Este alumno de segundo de Bachillerato del colegio La Presentación de la capital nazarí con adaptación curricular superó con creces todas las pruebas para matricularse en el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática del centro educativo de Wellington Square.

La noticia, adelantada por el 'Ideal', ha sido el mejor regalo de Reyes para él. Se examinó en el último trimestre de 2023. Un examen en Madrid y cuatro pruebas online. En el primero acertó noventa y seis de las cien preguntas planteadas.

Las pruebas de matemáticas fueron en inglés y además con tiempo limitado. Fueron cuatro profesores los que corrigieron. Para lograr esta proeza, el joven solo recibió el aval de un tutor y el apoyo de sus padres en los trámites burocráticos.

Fue el propio chico quien se informó de cómo era el proceso para acceder a Oxford. Él lo ha hecho por libre, no estaba en ningún colegio de la red estudiando. Después sí se "inscribió" para las pruebas en el Colegio: King's College, The British School of Madrid, en Soto de Viñuelas, Madrid, para hacer el primer examen.