La precariedad laboral que viven muchos sectores está creando grandes dificultades para encontrar personal. El escaso salario, los malos horarios que impiden la conciliación o el mal ambiente de trabajo ahuyentan cada día a miles de posibles empleados de aceptar una oferta de trabajo. Para trabajar en la hostelería no sirve cualquiera. Muchas horas de pie sirviendo clientes, aguantar sus actitudes, jornadas eternas y todo por cuatro duros en la gran mayoría de casos.

Al no tener trabajo con el que sustentarse o tener un salario muy bajo, muchos jóvenes se ven obligados a quedarse en casa de sus padres hasta bien entrada la treintena. Esta polémica situación en toda España fue comentada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que advirtió lo siguiente: "La gente, muchas veces, prefiere no trabajar. Es casi más rentable no hacerlo que hacerlo". Tras el comentario, mucha gente se ha echado encima de Ayuso con críticas feroces en redes sociales.

El programa de Antena 3, Espejo Público, quiso contactar con uno de los expertos en la materia de la hostelería, uno de los mercados más complicados, como Soy Camarero, la popular cuenta de Twitter que se dedica a denunciar situaciones inverosímiles del personal de la restauración. Jesús Soriano charló durante un buen rato con Susana Griso a la que le detalló toda su carrera profesional detrás de la barra. "Yo he estado trabajando por 900 euros cuando el SMI estaba en 1080 y solamente libraba un día a la semana. Recibo cada día más de 50 mensajes sobre ofertas de trabajo lamentables", relataba.

Soy Camarero quiso mandarle un duro mensaje tanto a Isabel Díaz Ayuso como a las personas que piensan como ella. "Me gustaría que se pusiese detrás de la barra durante un mes y luego volviese nuevamente a salir a la prelista porque cambiaría al 100% el discurso".

El camarero valenciano denunció las "condiciones miserables" que hay en el mundo de la hostelería por lo que encontrar personal se convierte en una misión casi imposible. "Deberían meter mano a eso, deberían de llevar más inspecciones, ponerse manos a la obra y arreglar todos los problemas que hay en la hostelería en vez de culpar nuevamente a los trabajadores".

La presentadora expuso una de las situaciones más habituales en la hostelería. Contratos de 5 horas que se convierten en 12 con las horas extra sin pagar por parte de los gerentes del negocio. "Lo difícil es encontrar una oferta con condiciones dignas. Si hay personas que prefieren cobrar las ayudas para sobrevivir, no sé realmente lo que están ofreciendo los empresarios", concluyó Soy Camarero.