¿Qué ha supuesto la concesión de este premio, cómo lo ha recibido?

Ha sido una gran sorpresa porque es un proceso muy competitivo entre casi mil geógrafos, siendo sólo tres los premiados. Las otras dos categorías del AAG Honors se han concedido a profesores de la Universidad de Nueva York y del Dartmouth College. No esperaba que me lo dieran, y ha sido una tremenda alegría que la Universidad de Zaragoza tenga este reconocimiento mundial. Quizá la geografía no tenga tanta consideración como otras ciencias, pero si fuera en Física o en Química… recordemos que el último Nobel científico español fue Severo Ochoa.

Quizá no tiene tanta consideración al asociarla a aprenderse ríos y capitales, pero abarca mucho más, ¿no es así?

Sí, abarca varios aspectos. Uno es el que menciona, relacionado con la historia o las ciencias sociales, porque una persona que se considere alfabetizada no puede dejar de conocer el mundo. Pero también incluye la dimensión geoespacial, la cartografía y tecnología necesaria para la vigilancia y análisis del terreno, como Google Earth pero con un detalle increíble por satélite. En tercer lugar, se relaciona con la ordenación del territorio o el urbanismo, por ejemplo en Aragón, la despoblación o la macrocefalia de Zaragoza. Cuarto, el estudio del paisaje, el medio ambiente y los riesgos. Y quinto, la geopolítica.

Y también la faceta educativa, su especialidad y por la que le han premiado.

En España la geografía es una asignatura que aquí tenemos asociada al colegio o al instituto, que ayuda a empoderar a las personas, pero también a las instituciones. En las multinacionales hay cada vez más expertos en geopolítica: los conflictos de Ucrania, Oriente Medio y el Mar Rojo, la rivalidad de Estados Unidos y China... todo es geopolítica. La geografía se dedica al dónde, nos ubica en todo.

¿No hay interés institucional en la Geografía en España?

No tanto como en Estados Unidos, con organismos como la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés), con 15.000 empleados. Nuestra investigación ha consistido en definir y experimentar las competencias geográficas en el marco europeo de competencias en el aprendizaje a lo largo de la vida: el pensamiento y la ciudadanía espacial a partir del conocimiento geográfico y las herramientas geoespaciales. Ha sido una investigación muy amplia.

¿Y el resultado es tan descorazonador como el informe PISA?

Es que precisamente la Geografía no se mide en el informe PISA. En España, menos del 6% de los que empiezan la ESO se examina de Geografía en la EVAU. En EEUU y Reino Unido, por el contrario, es necesaria para acceder a estudios de Derecho Internacional, Ingeniería, etc., por esa componente transversal... Partimos con mucha desventaja.

¿El Gobierno no ha sido receptivo?

Las alegaciones de la Lomloe en Geografía que hemos presentado conjuntamente la AGE, el Colegio y la Real Sociedad Geográfica, y respaldadas por Eurogeo, apenas han sido atendidas. En vez de converger, divergimos del Espacio Europeo de Educación, de los países punteros en el informe PISA, que dan más importancia a la geografía: es lo que permite entender el mundo global desde el espacio local.