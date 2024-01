La pizza es un alimento que, en circunstancias normales, debería consumirse poco y de forma muy estacional. Y no es menos cierto que es un capricho que a todos nos gusta darnos cada cierto tiempo. Para estar con familiares o amigos, para ver un partido o una película es muy socorrida. Los tipos de este producto son tan distintos que es difícil que un producto tan internacional como la pista no le guste a nadie.

A la hora de consumirla, existen muchas posibilidades. Hay muchas personas que deciden llamar y pedir a domicilio, bien sea de un establecimiento más pequeño o de una gran cadena como Domino's o Telepizza, pero también existe la opción de comprarlas en un supermercado.

Una escena repetida

Si eres de los que pides a domicilio, te habrás dado cuenta de un pequeño detalle que se ha viralizado en los últimos días. Te encuentras fuera de casa o no tienes ganas de cocinar y decides pedir a una pizza a domicilio. Lo normal es que venga cortada en porciones para poder comérnosla mejor. Pero, al recibir tu pedido, te das cuenta de que no está cortada y no tienes utensilios para ellos.

Un extrabajador de Telepizza ha desvelado en una entrevista el motivo por el que la cadena de comida rápida no corta las pizzas en porciones. El usuario de TikTok, @achero_tattoo, ha entrevistado a un exempleado de la cadena de restaurantes que ha explicado la razón: "Las pizzas que se envían a casa apenas están cortadas. Los hacemos aposta", afirma el entrevistado.

El extrabajador afirma que "la primera pizza que hice para un pedido a domicilio la corté bien y nos la devolvieron". Esto tiene una sencilla razón. Si el motorista tiene cualquier percance con la moto, estas se mueven un poco más de lo debido y llegan en mal estado. "Por eso no se cortan las pizzas. Si lo hacemos no llegan a casa y se desmontan", ha asegurado.

Los comentarios en la publicación daban la razón al entrevistado y muchos compañeros del gremio opinan lo mismo que él. "Estuve trabajando en una cadena de comida rápida diferente y también hacíamos eso", comenta un usuario. Los comentarios se suceden unos a otros. "Si no se marcarán las pizzas, llegarían a las casas hechas un puré", explicaba otro trabajador del sector.

Pero no todos usuarios opinaban lo mismo, había otros que estaban en contra de esta práctica. "De niño fui repartido de pizza y sí que se cortaban. Si no se hace es por pereza", comenta otro.