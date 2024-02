El invierno está siendo uno de los más cálidos que se recuerdan en toda España. Las temperaturas no están siendo las habituales en esta época del año y tampoco las precipitaciones. La sequía sigue preocupando a Cataluña y Andalucía mientras que el sector de la nieve también se está viendo afectado por este clima anómalo. Por ejemplo, el enero de 2024 fue el tercero más cálido de la historia (1961-2024) en Aragón.

El paso de la borrasca Karlotta ha vuelto a traer lluvias a toda España por Carnaval, pero los termómetros han marcado valores por encima de los 10 grados en gran parte de España. Según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estas temperaturas parece que se mantendrán durante los próximos días e incluso pueden aumentar en San Valentín hasta registrar valores más primaverales que invernales.

La situación podría cambiar en toda la Península Ibérica a partir de marzo según Jorge Rey, el aficionado a la meteorología que fue capaz de predecir la borrasca Filomena gracias al tradicional método de las cabañuelas. Rey ha augurado un "loco" final de febrero con lluvias y muchos cambios en las temperaturas pasando de calor a frío en pocas horas.

"En marzo mayea"

Además, el joven ha vuelto a utilizar las redes sociales (@eltiempoconjr) y su canal de YouTube para lanzar su pronóstico a largo plazo tirando de refranero español. "Cuando en marzo mayea, en mayo marcea. Marzo será un mes como mayo, se cogerá calor y no estará marcado por el frío", explica.

Cabe recordar que marzo de 2024 es un mes con varios festivos importantes repartidos en España. En Zaragoza se celebrará la Cincomarzada (5 de marzo), en Valencia serán las Fallas (19 de marzo) y el mes finalizará con la Semana Santa por lo que los ciudadanos están muy atentos al cielo para saber si lloverá, hará frío y así poder organizar sus más que posibles vacaciones.

Jorge Rey ha anunciado en redes sociales que las Fallas no corren peligro porque no habrá precipitaciones. "En principio hará buen tiempo ya que no se esperan lluvias".

Más complicado será el tiempo en Semana Santa que se celebrará del domingo 24 de marzo al domingo 31. "Tendrá un poco de todo... habrá tiempo estable al principio, pero en la segunda semana hay una tendencia de cambio y volverán las lluvias. Los días más importantes serán tranquilos", concluyó.