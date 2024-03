Paseadores de niños: el nuevo y polémico trabajo que promocionan Laura Escanes y Ana Peleteiro

Los paseadores de perros se pusieron de moda ya hace unos cuantos años para que las familias que no tuviesen tiempo suficiente para que su mascota tomase el aire libre lo pudiese hacer gracias a una persona dedicada exclusivamente a ello. El auge de esta profesión provocó que la imagen de un hombre o una mujer con 5 o 6 perros de diferentes razas y tamaños fuese cada vez más habitual en los parques y plazas de España.

La sociedad ha seguido su camino hacia una rutina donde el tiempo es escaso y la profesión de paseador de perros también ha evolucionado. En las últimas horas, ha nacido en Madrid, Barcelona y Valencia un nuevo y polémico oficio... el de paseador de niños. Un monitor se encarga de sacar a la calle a grupos de 7 niños como máximo por las zonas verdes y de juegos de las grandes ciudades.

Los menores van atados al paseador a través de unos arneses para que no intenten escaparse asemejando a la correa que usan los perros. Según se puede leer en su página web (paseadoresdeninos.com), este servicio está pensando para aquellas familias que no tengan suficiente tiempo para salir con sus hijos a la calle. Los precios no están vivibles públicamente y solamente los envía la entidad cuando contactas por correo electrónico.

Como todas las nuevas empresas han comenzado una campaña de promoción en redes sociales que ha indignado a millones de usuarios. Y es que dos madres jóvenes como la influencer Laura Escanes y la atleta Ana Peleteiro han utilizado su perfil en Instagram para promocionar los servicios de paseadores de niños. "La verdad es que son muy majos. Te recogen a los niños en casa y tienen un email de contacto en el que te responden a todo", afirma Escanes sobre la nueva empresa.

Por su parte, la atleta gallega también ha promocionado a Paseadores de Niños durante su viaje a Lanzarote. "Es un servicio que está bastante bien porque te recojen a los niños en casa, se los llevan a pasear a los parques y zonas verdes para que jueguen con otros niños y estén en contacto con la naturaleza. Me parece que es una iniciativa que está muy bien, que se expandirá por el resto de España. Puede ser que en el futuro recurra a ello cuando me haga falta porque los padres llevamos una vida desenfrenada. Es una buena iniciativa para que socialicen los niños", concluye Peleteiro.