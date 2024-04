Andalucía descarta traer barcos cargados con agua este verano por la sequía

Andalucía no traerá barcos cargados con agua este verano. Aunque este recurso para garantizar el abastecimiento del líquido elemento en la temporada alta turística ya había sido consensuado con el Gobierno central, no será necesario ponerlo en marcha. Así lo expuso el presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante su participación este lunes en un almuerzo-coloquio del Circulo Empresarial de Málaga. "Vamos a seguir trabajando en las instalaciones en los puertos por si fueran necesarios los barcos con agua en el futuro", dijo Juanma Moreno tras anunciar que no se recurrirá finalmente a este medida extrema y dejar claro que este ha sido uno de los impactos positivos de las últimas lluvias.

Eso sí, Moreno insistió en que las precipitaciones registradas todavía "no son suficientes" para dar por resuelto el problema de la sequía en zonas como la propia cuenca mediterránea. Y, por tanto, esto implicará que, de momento, no se supenden las restricciones como las que prohiben el llenado de piscinas en hogares y comunidades de vecinos. Eso sí, tales limitaciones son revisables y se terminarían levantando en caso de que se produzcan más lluvias y se puedan contar con las infraestructuras hidráulicas en las que se trabaja.

Por lo pronto, sí se ha despejado el panorama en relación al escenario más pesimista sobre el que se trabajaba, y que precisamente explica las actuaciones en los puertos de Málaga, Algeciras (Cádiz) y Carboneras (Almería) por si fuera necesaria la llegada de embarcaciones con agua. Sin ir más lejos, el pasado 11 de marzo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, recordó en una visita a Málaga el compromiso adquirido con el Gobierno andaluz por el Estado, que iba a financiar el coste de la desalación y la conexión del agua desde las plantas desalinizadoras hasta las embarcaciones. Y la Junta se iba a hacer cargo del pago del transporte y de la identificación de los barcos. La propia Ribera confió ese día en que finalmente no hubiese que recurrir a ese extremo y, tres semanas despues, se ha cumplido su deseo -compartido con el Ejecutivo autonómico- si se sigue el anuncio hecho por Juanma Moreno.

Es más, el presidente andaluz calificó de "gran noticia" el hecho de que se vaya a descartar esta medida excepcional, y a su vez aireó que "la Junta va a pedir un aumento de la dotación del trasvase Tajo-Segura porque ese agua es vital para la zona de Levante y la provincia de Almería".

"Lluvias positivas"

Al valorar la aportación de las lluvias que se han producido, el presidente de la Junta recordó que, justo antes de la Semana Santa, deseó que "si va a llover que llueva de verdad y que no fueran solo cuatro gotas que suspendieran las procesiones. "Y al final ha sido así, miles de andaluces llevaban meses de desvelo mirando al cielo a ver si llovía porque de eso dependía sus economías; ha sido una Semana Santa triste y feliz al mismo tiempo, la esperanza no ha salido a la calle pero sí ha salido al campo", recalcó Moreno.

Así, puso como ejemplo el hecho de que "tras dos años sin cosechas, los arroceros de repente pueden ver que buena parte de su cosecha puede producirse este año, cuando ya la daban por perdida". "Aunque haya quien piense que es Valencia, la comunidad que más arroz produce en España es Andalucía", apostilló.

Ahora bien, a la vez que reiteró que las últimas lluvias han sido "muy positivas", Moreno lanzó el aviso de que "hay que seguir siendo muy responsables" en relación al consumo de agua. "Embalses como el malagueño de La Viñuela han aumentado en un 60% su agua y aún así solo está al 15% de su capacidad", recalcó.

En este punto, el máximo responsable del Gobierno andaluz insistió en que "no hay que tirar las campanas al vuelo" y advirtió de que "en zonas como la cuenca mediterránea no está resuelto el problema".

"Hay que seguir trabajando para que, cuando llueva y cuando no llueva, tengamos las infraestructuras necesarias para que los distintos sectores puedan seguir desarrollando su producción", agregó para comprometerse a seguir llevando a cabo las obras contempladas en los decretos de sequía.

Abonado a un mensaje de prudencia, Moreno recalcó que "estos tres últimos años, la sequía ha sido el peor freno que ha tenido Andalucía para competir". "Ha tenido un impacto del 2,1% en el producto interior bruto de la comunidad (PIB) y la sequía ha provocado 4.000 millones menos de euros en la producción, con consecuencias muy graves para la agricultura", recordó.