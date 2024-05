El alegato de Takoyakiblog contra la situación de los creadores de contenido: "En Aragón no paga casi nadie"

Las redes sociales se han llenado en los últimos tiempos de creadores de contenido que dan su opinión sobre casi cualquier tema. Una de las temáticas que más vídeos ha generado es la gastronomía con miles de personas en toda España grabando la calidad de la comida que le sirven en los restaurantes, a los que consiguen situar en el mapa fácilmente.

Esta vertiente también se lleva en Aragón donde varios jóvenes se recorren los establecimientos de Zaragoza, Huesca y Teruel recomendando todo tipo de platos. Su buen hacer les ha permitido ganar seguidores por doquier haciéndose muy populares entre la población. Uno de los más conocidos en la comunidad es sin ninguna duda @Takoyakiblog, que incluso ha abierto hace pocas semanas su propio negocio gastronómico en la capital aragonesa.

En las últimas horas, Takoyakiblog ha publicado varios vídeos en Instagram analizando el principal problema que afrontan los creadores de contenido a la hora de hacer su trabajo: se niegan a pagarles por sus servicios.

"Estoy viendo una serie de cosas últimamente que no me gustan. En Aragón estamos muy atrasados en cuanto a valorar el trabajo de la gente. Ya no hablo de solamente creadores de contenido sino también modelos, fotógrafos, artistas que trabajan en redes sociales. Estamos muy poco acostumbrados a pagar por un servicio o querer pagar por un servicio que nos puede repercutir de manera positiva en un negocio", afirma el 'influencer gastronómico' en una reflexión personal tras escuchar a otro 'influencer' como Rutafatness denunciando la misma situación en Zaragoza.

"Me refiero a que un restaurante me contacta para hacer una publicidad y yo le voy a generar una cantidad de dinero por lo que yo le pido que me pague también por mis servicios en publicidad. Por esto, la gran mayoría de restaurantes en Zaragoza te van a dejar en visto, no se van a dignar ni en contestar y decir que no me interesa. A muchos creadores de contenido nos sorprende porque estos establecimientos pueden pagar una publicidad en el bus, en la televisión o en la radio que son mucho más caros que pagar a una persona en redes sociales. En Aragón, no se cobra casi nada, hay muy poca gente que pague a creadores de contenido", señala Miguel Ángel acerca de las dificultades económicas que vive este sector de la población por hacer su trabajo.

"Creo que hay que valorarse más, en otras comunidades ya están mucho más avanzados. No os digo que cobréis por todo, en mi caso, el 95% de los sitios a los que grabo, son vídeos orgánicos donde he pagado yo y el resto son de publicidad y siempre lo indico. Esta era la reflexión que quería compartir con todo el mundo. Feliz lunes", concluye Takoyakiblog incitando al resto de compañeros de profesión a reflexionar acerca de la situación que se vive un día y otro también en la comunidad.