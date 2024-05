Esta es la multa de 200 euros por una infracción que cometemos a diario

La Dirección General de Tráfico (DGT) continúa con el objetivo de velar por la seguridad de los conductores al volante e intentar disminuir el número de siniestros en las carreteras españolas con respecto a las cifras del año pasado. El máximo organismo de tráfico ha querido poner el foco en una infracción que muchas personas llevan a cabo durante el día y que, en caso de ser pillado por los agentes del orden, la sanción puede ascender hasta los 200 euros de multa.

Utiliza el coche para ir a trabajar es la rutina diaria de muchas personas que lo usan, a lo largo del día, para ir al trabajo, llevar a los niños al colegio o realizar la compra de la semana. A lo largo del trayecto, los conductores tienen que tomar una serie de decisiones y estar atentos a todo lo que pueda pasar en la vía como un mal cruce de un peatón o la perdida de visión con un paso de cebra.

Algunas de las decisiones que tomamos al volante pueden acarrear una sanción económica y hasta la retira de algún punto de nuestro carnet de conducir. No realizar de forma correcta un ceda el paso, saltarnos un 'Stop' al ver que no viene ningún otro vehículo o superar el límite de velocidad por la vía pública son algunas de las acciones más repetidas por los conductores a lo largo del día. Este tipo de situaciones no suelen acarrear sanción a caso de que haya un policía por la zona.

Una acción muy repetida

Además de las infracciones mencionadas anteriormente, hay una acción que solemos realizar la mayoría de los conductores que puede suponer una sanción de 200 euros. Los semáforos están presentes en la mayoría de las intersecciones entre calles y tienen la función de agilizar el tráfico en la vía pública y velar por la seguridad de los peatones. Todos sabemos cómo funcionan estos elementos de la vía.

Cuando se enciende la luz verde, se reanuda el tráfico, pero cuando el semáforo se pone en ámbar se dan dos tipos de situaciones y una de estas puede acarrear una sanción económica. La primera se da cuando el vehículo frena y se queda detenido justo antes del semáforo. Pero son muchos los casos en los que los conductores, no se detienen, sino que aceleran para pasar antes de que se encienda la luz roja. En caso de ser 'cazado' por la policía, esta acción puede acarrear una sanción económica de 200 euros.

Ante este tipo de acciones, la Dirección General de Tráfico tiene muy claro lo que se debe hacer. Cuando se enciende la luz de color ámbar, la señal está indicando precaución y los vehículos deben de detenerse en casi todos los casos. La única excepción a esto es cuando se tenga que dar un frenazo brusco, que ponga en peligro la integridad del resto de elementos de la circulación.