Vecinos del chalet de Teo viven atemorizados desde el estreno en Netflix de la serie 'El caso Asunta'

El reciente estreno de la serie 'El caso Asunta en Netflix, ha vuelto a poner en el candelero el escenario donde, supuestamente, Rosario Porto y Alfonso Basterra asesinaron a su hija adoptiva el 21 de septiembre de 2013. Hablamos del chalet situado en Teo, y que, debido a la gran expectación que ha levantado la nueva serie, estaría siendo objeto de intrusiones nocturnas, según manifiestan a El Correo Gallego, del mismo grupo editorial que este diario, vecinos de la zona. El éxito de la miniserie, que actualmente se sitúa en el puesto Nº 3 de lo más visto en la conocida plataforma audiovisual, está convirtiendo la finca de Montouto en un lugar de culto para todos aquellos seguidores del crimen más mediático de la historia compostelana y que buscan visitar el inmueble atraídos por el morbo. Además, a estos, se les sumarían los que acuden al lugar para cometer actos de vandálicos o de dudosa legalidad a sabiendas del abandono del famoso chalet.

"Solía salir a pasear a última hora con mi perro por la zona, pero desde que se ha puesto de moda por el estreno de la serie, ni se me ocurre". Estas son las primeras palabras de una vecina sobre cómo siente de insegura la zona tras la gran repercusión que ha vuelto a tener el caso. Esta misma residente asegura que durante estos años, pese a que el inmueble estuvo okupado en diversas ocasiones, no había vivido una situación semejante: "Cuando cae la noche vienen personas de todo tipo, desde grupos de chavales a gente con unas pintas muy raras... yo desde luego por ahí ya no voy porque tengo miedo", afirma.

Pista de tierra que rodea la finca del chalet situado en Montouto. / Maps

El terreno en el que se sitúa el chalet que Rosario Porto legó a María Teresa Sampedro 'La Nena', tras suicidarse en la cárcel de Brieva en el año 2020 y que recientemente ha conseguido vender, exclusiva publicada por este diario el pasado miércoles, consta de 10.000 m2. Toda la finca la rodea una pista de tierra que enlaza con la rúa do Portovello, la cual lleva de nuevo a la Travesía da Cruxeira. Una caminata circular que a día de hoy los vecinos han dejado de practicar por temor a lo que puedan encontrarse. "Si continúas por la pista vas a dar al portalón trasero de la finca que está sin cerrar, me aterra pasar por allí sin saber quién o quiénes pueden salir de su interior", denunció este lunes esta vecina de Poboa, en Montouto, cuyos residentes esperan que la lamentable situación de la propiedad cambie para mejor próximamente tras su reciente venta.

Pista de tierra que va a dar al portalón trasero de la finca de Teo. / JESÚS PRIETO

Una venta llevada con absoluta discreción para preservar la identidad del comprador

Casi once años después del suceso que conmocionó a Santiago y a España entera, la noticia de la venta del inmueble era publicada por El Correo Gallego la semana pasada tras una “una importante rebaja” de su precio inicial. Hay que recordar que, ya antes del asesinato de la pequeña Asunta, la finca se ofertaba en distintos portales inmobiliarios a un precio que rondaba el millón de euros y cuyo valor cayó hasta los 500.000 euros después de ser el escenario de un crimen. Finalmente, fuentes cercanas a la operación señalaron a este diario que la finca se ha vendido por 150.000 euros en una compraventa que “se realizó con absoluta discreción para preservar la identidad del comprador”.