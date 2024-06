Este es el significado de las palabras favoritas de tus hijos y que todavía no entiendes

El lenguaje sufre una transformación con el paso del tiempo añadiendo términos que van surgiendo casi de la nada. Los jóvenes suelen ser los primeros en usar las palabras que están en tendencia en otras partes del mundo. Y es que el castellano es uno de los idiomas que más términos importa del mundo. Todo lo españolizamos y traducimos para que todo el mundo sepa lo que realmente significa.

Como bien es sabido por todos. Las personas mayores no usan el mismo lenguaje en el día a día que los jóvenes. Los términos que en los 70 y 80 eran el pan de cada día se han ido extinguiendo poco a poco mientras otras palabras se van poniendo de moda. Los adultos no siguen tanto las tendencias juveniles y se pueden quedar a cuadros al escuchar como su hijo/a utiliza un lenguaje "desconocido".

Si estos términos se van asimilando por la población en general en España, la Real Academia Española las va incorporando a su gran 'diccionario' por lo que se pueden usar incluso en textos oficiales y no solamente en el lenguaje común. Estas son las diez palabras que seguro has escuchado a tu hijo y no entendías hasta ahora el significado.

Hater

Este término está importado del inglés "hate", que significa odio. Se refiere a una persona que genera odio a través de las redes sociales, con intenciones negativas en sus interacciones. También a alguien que directamente no le gusta nada y está siempre en contra de todo.

Stalkear

Los cotillas del siglo XXI. "Stalkear" es una de las palabras más populares entre los jóvenes, aunque puede sonar extraño a las generaciones mayores. Significa cotillear el perfil de alguien que te gusta, odias o que quizá ni conozcas sin que él/ella se enteren claro.

NPC

"NPC" se utiliza como un insulto o para menospreciar a alguien. También se puede referir a personas muy paradas. Proviene también del inglés "non-playable character" (personaje no jugable). Son todos aquellos personajes que aparecen en los videojuegos, pero no se pueden usar aunque estén en el juego.

Pana

Adiós a '"bro", hola a "Pana". Este término es cada vez más popular entre los jóvenes y se usa para referirse a un amigo muy cercano, alguien con quien tienes la máxima confianza y puedes compartirle todos los secretos.

Cuñao

Las redes sociales han vuelto a poner de moda esta palabra que nada tiene que ver con la familia en la España de 2024. Los jóvenes utilizan esta palabra para describir a personas con un humor anticuado. Ser un "cuñao" no tiene una connotación positiva.

Cringe

Muy viral en redes sociales por el uso de la gran mayoría de streamers y creadores de contenido para describir situaciones de verguenza ajena. La palabra "lache" sería un sinónimo que también está en auge.

Estar en tu prime

Esta frase se usa para describir a alguien que está en su mejor momento.

De chill

"De chill" es una expresión muy común que significa estar tranquilo, relajado.

Eres la cabra

Este es uno de los mejores ejemplos de que los españoles adaptamos todos los términos a nuestro idioma. Se usa para referirse al mejor en cualquier disciplina y proviene del término inglés "GOAT" (Greatest of all Time"). Las cabras son todos aquellos famosos que han hecho actos muy destacables e inigualables y está directamente relacionado con el deporte.

Shippeo

Adiós a tener "feeling". "Shippeo" es una palabra que puede sonar extraña a muchos y es que todavía cuesta oírla. Se usa para describir la conexión entre dos personas que se han conocido recientemente y ya tienen una relación muy cercana.