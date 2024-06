MUFACE presume de "un esfuerzo muy intenso" para firmar el nuevo concierto y los funcionarios se quejan de ser "pacientes de tercera"

MUFACE ha celebrado este lunes su segundo Consejo General correspondiente al actual ejercicio. La reunión ha estado presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, acompañada por la directora general de la Mutualidad, Myriam Pallarés. Entre los temas abordados, el que más preocupa a los funcionarios: el estado actual de la redacción del pliego de contratación para la futura licitación de los conciertos de asistencia sanitaria que comenzarán a aplicarse en 2025. El modelo atraviesa desde hace tiempo una situación crítica. Desde CSIF se quejan: "Hemos pasado a ser pacientes de tercera".

Clara Mapelli ha trasladado a los miembros de Consejo que "es voluntad de esta Secretaría de Estado de Función Pública la apuesta por la firma de un concierto de asistencia sanitaria para los años 2025-2026 -el organismo ha reducido la vigencia del concierto a dos años- que garantice que la atención sanitaria del colectivo de mutualistas se preste en las mejores condiciones de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad".

Contrato público

Por su parte, la directora general de MUFACE, Myriam Pallarés ha comentado cuáles son los pasos oficiales a cumplir en el cronograma de la tramitación del concierto y ha aclarado que, al tratarse de un contrato público, "no hay negociación como tal con las entidades (aseguradoras)".

Sí se abordan, ha dicho Pallarés, cuestiones de carácter técnico, "como la posibilidad de que vuelva a ser semestral el cambio ordinario de entidad, pero será en la fase de licitación cuando cada empresa aseguradora decida si quiere optar o no a firmar los acuerdos. En diciembre estarán publicados y comenzarán a aplicarse en 2025. El equipo de MUFACE está desarrollando un esfuerzo muy intenso".

MUFACE sostiene que "va bien de tiempo" para que el nuevo concierto esté listo el año que viene

Según fuentes cercanas al encuentro, a las que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, hasta septiembre no se presentarán los detalles y se abrirá la licitación. En julio, el organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige José Luis Escrivá, iniciará el procedimiento para informar a la Unión Europea y sostiene que "va bien de tiempo" para que el concierto esté listo el año que viene.

El informe de la AIReF

La evaluación que el Gobierno encargó hace dos años a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la sostenibilidad del modelo no estará, por su parte, hasta finales de año. El Gobierno central encomendó en 2022 la elaboración de un estudio revisión de gasto (sprending review) de Muface, Mugeju e Isfas -las tres mutualidades- para el periodo 2022-2026. La primera fase del sprending review 2022/2026 abarca dos áreas de análisis, una de ellas el gasto derivado de la asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.

El documento de la AIReF ya va con retraso, reseñan algunas fuentes. De hecho, se esperaba que estuviera listo para el próximo mes de octubre. Pero si el plazo se alarga -ese finales de año que establece el Ministerio de Transformación Digital- la publicación de las conclusiones sobre la solvencia económica de las mutuas coincidiría con el tiempo máximo para la firma del nuevo concierto.

Momento álgido

El Consejo General de MUFACE se celebra en un momento álgido. Las aseguradoras llevan meses repitiendo que necesitan que se dote al modelo de más financiación. Hace apenas unos días SegurCaixa Adeslas -una de las tres compañías que, junto a Asisa y DKV, forman parte del actual concierto, que caduca en diciembre de este año-, advertía de que su futura participación "está en riesgo" porque las condiciones actuales del modelo lo hacen "inviable y deficitario" para la compañía.

La patronal de hospitales privados ha reclamado "una retribución justa" por atender a los mutualistas

En la misma línea, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha reclamado "una retribución justa" por atender a los mutualistas. La patronal considera que los proveedores sanitarios que atienden a mutualistas "no reciben una retribución adecuada, debido a que la prestación de servicios a estos pacientes resulta deficitaria en muchos casos para cubrir los costes directos de asistencia".

Peor asistencia

El organismo bate récord de afiliados mientras la asistencia sanitaria a los funcionarios empeora: cada día se registran una media de seis quejas por la retirada de medios concertados y las trabas para realizar pruebas médicas. Lo repetía en abril la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En ese sentido, Mari Carmen Espejo, representante del sindicato CSIF en el Consejo General, ha reclamado este lunes que se dote al modelo adecuadamente. "Todos tenemos presente como el último concierto, a tres años y con un incremento de un 10% (de la prima de las aseguradoras) en este periodo, no pudo evitar los recortes".

Los recortes, dice CSIF, han provocado "que las listas de espera también hayan sido incrementadas considerablemente"

Los funcionarios, añadió, vieron como se redujeron los cuadros médicos, algunos especialistas decidieron dejar de atender a las personas procedentes de la mutualidad, grupos hospitalarios no firmaron el acuerdo con las aseguradoras para prestar el servicio. "Los mutualistas hemos pasado a ser pacientes de tercera, por detrás de los procedentes de una gestión 100% privada y de los que tiene contratada una póliza privada. Todo esto ha provocado que las listas de espera también hayan sido incrementadas considerablemente", criticó.

Concentración en Madrid

Desde CSIF también reclaman estar informados de todo el proceso y "no vamos a dudar en tomar las medidas que consideremos oportunas si esta situación no se ve revertida. No se puede jugar con la asistencia sanitaria de los empleados públicos", señaló Espejo desde CSIF.

Este sindicato tiene el próximo jueves una concentración en Madrid frente al Ministerio de Hacienda por diferentes motivos relacionados con la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos. Uno de ellos es exigir una financiación adecuada para el concierto, señalan a este diario.

Funcionarios en su trabajo. / EPE

MUFACE ha informado que, en el encuentro de este lunes, se ha presentado también, para su aprobación por el Consejo, la Memoria 2023. Entre los principales "hitos logrados" por la mutualidad en el pasado ejercicio, destaca: la "cifra récord" alcanzada por el colectivo en 2023: 1.537.701 personas, de las cuales 1.103.292 son titulares y 434.409 son beneficiarias o la extensión de la receta electrónica concertada a nuevas comunidades autónomas.