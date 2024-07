Se desvela el motivo por el que no puedes pisar las cucarachas

Es uno de los bichos, sin duda alguna, que más asco nos dan. Y no es para menos. Es un insecto desagradable y que, sobre todo, verlas no es una gran señal. Porque que haya una cucaracha suele implicar que puede haber más. El motivo es que son bichos altamente resistentes, por lo que no es fácil acabar con ellas si no las ves y, además, se reproducen con mucha facilidad.

Como haya plaga tienes un problema porque pueden contaminar el ambiente y los alimentos, lo cual puede traer consecuencias negativas. Con la llegada del verano y la subida de las temperaturas, la aparición de estos insectos se multiplica con respecto a otra época del año.

Cuando vemos la presencia de cucarachas por la calle o si nos entran en casa, lo primero que se nos pasan por la cabeza es salir corriendo o pisarlas. Numerosos expertos en la materia recomiendan no pisar a estos insectos porque soportan 900 veces su peso.

Esta es la razón por la que no puedes pisar las cucarachas

Ryan Smit, entomólogo y experto en control de plagas, contaba hace poco en una entrevista en el ABC que "las cucarachas son insectos con una adaptabilidad extrema". "Gracias a su fuerte exoesqueleto, pueden soportar una gran fuerza. Dicho exoesqueleto también es flexible, lo que les permite cambiar fácilmente su energía a las patas para correr. Esta es también la razón por la que un simple golpe de periódico no los matará con éxito", ha comentado el experto.

Las cucarachas pueden soportar 900 veces su peso y sufrir lesiones muy graves. Además, también pueden sobrevivir sin comida durante varios meses. Esta es una de las cualidades que las hace "inmortales" por eso fumigar es una de las mejores soluciones para poder erradicarlas y eliminarlas. Los expertos en la materia mencionan que si no destruyes su exoesqueleto las cucarachas se pueden hacen las muertas para huir después. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también tiene una opinión al respecto y afirma que no se deben aplastar para evitar problemas de salud como las bacterias que pueden esparcirse en el ambiente y pueden provocar asma y alergias.