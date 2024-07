¿Cuáles son los tratamientos en Zaragoza para recuperarse de una lesión del hombro?

El dolor en el hombro es una de las experiencias más molestas que podemos experimentar cuando sufrimos una lesión en esta área del cuerpo. Esto se debe a que el hombro actúa como un nexo vital entre el brazo y el tronco, siendo una articulación de gran uso en nuestra vida diaria. Por lo tanto, cualquier dolencia en esta zona afecta significativamente la calidad de vida de quienes la padecen.

Una de las lesiones más frecuentes relacionadas con el hombro es la que afecta al manguito de los rotadores, padeciendo tendinitis o tendinosis. Estas lesiones no solo involucran la inflamación de uno o varios tendones, sino que en muchas ocasiones van acompañadas de una ruptura parcial crónica progresiva de los mismos, y en casos graves, incluso pueden provocar una rotura completa del tendón.

¿Cuáles son los síntomas de la tendinitis de hombro?

Cuando el dolor se localiza en la parte frontal del hombro, e irradiando al brazo, es probable que el tendón del supraespinoso esté afectado. Esta lesión es fácil de identificar, ya que levantar el brazo para realizar tareas simples como peinarse puede resultar extremadamente doloroso.

Esta lesión tiene un impacto directo en la vida diaria de las personas, ya que actividades tan simples como levantar el brazo por encima de la cabeza para alcanzar estantes altos en un armario, e incluso en algunos casos para realizar actividades de aseo personal, se convierten en un verdadero calvario.

Cuando el dolor persiste a lo largo del tiempo, incluso si no es constante, es importante acudir a un especialista, ya que la detección temprana es crucial para la recuperación de la movilidad de la articulación y evitar la rotura completa del tendón.

¿Existe tratamiento para estos dolores en el hombro?

El éxito en el tratamiento de estas lesiones se logra gracias a la combinación de fisioterapia y medicina regenerativa. Según el doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínica Cres, estas lesiones pueden ser el resultado de un tirón en el brazo elevado o una caída con el brazo extendido. Las lesiones crónicas en el manguito de los rotadores son consecuencia de microtraumatismos repetitivos que ocurren al levantar el codo por encima de la altura de los hombros.

Es común que los pacientes experimenten dolor al realizar un movimiento al principio, pero con el tiempo la molestia se vuelve constante y más difícil de aliviar. En este punto, se hace necesario recurrir a medicamentos antiinflamatorios o analgésicos. Además, en muchas ocasiones, los pacientes deben cambiar de posición en la cama, lo cual afecta su sueño y descanso.

Como decíamos anteriormente, estos síntomas pueden tratarse con éxito mediante la combinación de fisioterapia y medicina regenerativa. La fisioterapia ayuda a evitar la formación de calcificaciones que se forman en el tendón debido a la inflamación crónica, mientras que la medicina regenerativa busca restaurar la funcionalidad de la articulación.

¿En qué consiste la medicina regenerativa?

Se refiere a un conjunto de tratamientos, técnicas o terapias que utilizan materiales biológicos del propio paciente con el fin de recuperar la funcionalidad de la articulación. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida del paciente. Estos tratamientos son seguros, no generan rechazo y no requieren hospitalización, al día siguiente sigues con tu vida cotidiana, por lo que no hay problema en comenzar el tratamiento antes de irte de vacaciones, según explica el doctor Jarabo.

Además de ser efectiva en lesiones de hombro, la medicina regenerativa se ha utilizado con éxito en otras articulaciones como la rodilla o la cadera, especialmente en casos de artrosis.

Es importante destacar que estos tratamientos deben ser prescritos y realizados por profesionales sanitarios especializados y con experiencia. La detección temprana y un diagnóstico preciso son fundamentales para obtener los mayores beneficios de estas innovadoras técnicas.

¿Cómo influye la alimentación?

Con el fin de mejorar los resultados de los tratamientos con medicina regenerativa, Clínicas Cres dispone de una unidad de Nutrición y Genética para el control y pérdida de peso, cuenta con varios estudios genéticos y de microbiota intestinal.

Uno de ellos es el test genético nutricional Genetrices, el cual estudia:

La historia clínica del paciente.

Los hábitos de vida.

La carga genética a nivel nutricional.

El objetivo de estas pruebas es dar con una dieta personalizada y adaptada al estilo de vida de cada persona para obtener los mejores resultados. En el caso de los pacientes con artrosis, la dieta incluye alimentos ricos en magnesio, colágeno y vitaminas, y con propiedades antinflamatorias que ayudan a fortalecer las articulaciones.

Esta unidad está también disponible para pacientes con otras patologías o personas que deseen llevar una mejor alimentación y/o perder peso para mejorar su estado de salud. Cuando hablamos de lesiones en articulaciones de carga como son la rodilla o la cadera, un factor muy importante a tener en cuenta para una óptima evolución del tratamiento es el control del peso.

