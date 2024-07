Quién es Nacho Cano: el músico acusado de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante

El músico Nacho Cano vuelve a estar de actualidad, tras haber sido detenido este martes en Madrid acusado de un presunto delito contra los derechos de la población inmigrante y los derechos de los trabajadores en su musical 'Malinche'.

El productor y antiguo integrante de Mecano lleva tiempo copando los titulares por sus múltiples polémicas relacionadas con sus opiniones políticas y su postura a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, Cano es famoso desde la década de los 80, cuando debutó con el grupo musical Mecano, el inicio de su larga carrera profesional.

Primeros años

Ignacio de la Macarena Cano Andrés, conocido como Nacho Cano, nació en Madrid el 26 de febrero de 1963, en el seno de una familia acomodada. Realizó sus estudios, hasta la etapa del bachillerato, en el colegio jesuita Nuestra Señora del Recuerdo, en el distrito madrileño de Chamartín. Su pasión por la música, que compartía con su hermano pequeño José María Cano, le llevaron a tomar clases de guitarra española desde bien pequeño.

Sus primeros pasos en el mundo de la música fueron con el grupo local de rock adolescente Prisma, que fundó junto a Luis Bolín, Eduardo Benavente y Toti Árboles. Tras esta primera formación, Cano pasó a ser el guitarrista de apoyo de su hermano, cuando inició su carrera como cantautor, acompañado de Ana Torroja como segunda voz. Fue entonces cuando el productor musical Miguel Ángel Arenas, conocido como el 'Capi', los descubrió. Después de superar con éxito una audición de prueba, el productor reorganizó la formación con Torroja como vocalista, y la discográfica CBS los fichó, siendo este el inicio del grupo pop Mecano.

Mecano, éxito tras éxito

La formación musical cosechó un éxito sin precedentes en el mercado musical español e internacional durante la década de los ochenta, con conciertos multitudinarios y millones de discos vendidos. Nacho Cano fue el autor de algunas de las canciones más míticas del grupo, como 'Un año más', 'Maquillaje', 'Me colé en una fiesta', 'La fuerza del destino' o 'Barco a Venus'.

Sin embargo, las diferencias entre los dos hermanos con motivo de la producción de las canciones y la tensión existente entre ellos, hicieron que Mecano se disolviera en 1998, tras el anuncio sorpresa de José María de dejar la banda en medio de un espectáculo.

En solitario

Nacho Cano continuó su carrera como solista, publicando varios discos entre los que destaca 'Nacho Cano', lanzado en 1997, con el que tuvo un gran éxito entre la crítica y los fans. No obstante, el cantante se centró en la creación de espectáculos musicales. En 2005, estrenó su primera obra, el musical 'Hoy no me puedo levantar', que ha supuesto el musical de creación española de mayor éxito hasta la fecha. Se llegó a representar a lo largo de casi una década.

En 2022 se estrenó su segundo gran musical, 'Malinche', aunque este llegó con polémica. El productor tenía intención de construir un teatro en forma de pirámide en el barrio madrileño de Hortaleza, donde se estrenaría el musical. Sin embargo, el acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para la cesión de los terrenos fue muy criticado por el vecindario de la zona y, finalmente, el espectáculo se estrenó en el recinto ferial Ifema de Madrid, lugar en el que se sigue representando.

Vida personal

En la actualidad, Nacho Cano reside en Madrid, aunque hasta 2022 vivía en Miami (Florida, Estados Unidos), tras abrir un estudio de Bikram yoga, una modalidad específica del yoga. El negocio lo fundó junto a la última pareja conocida del cantante, la periodista Cristina Arámbarri. Allí ocupó su tiempo como instructor de su propio negocio, hasta que volvió a la industria musical, apenas hace unos años, con la creación de su nuevo musical.

El artista ha tenido otras relaciones sentimentales muy comentadas en la prensa del corazón, aunque con ninguna de ellas ha tenido hijos. Destaca su noviazgo con la actriz Penélope Cruz a finales de los noventa, con quien se mudó a Nueva York. El cantante llegó a dedicarle su disco 'Un mundo separado por el mismo Dios'. En la actualidad no se conoce si el productor mantiene alguna relación sentimental.