Así son las medusas 'huevo frito' que están llegando a las playas españolas

En las costas españolas ya es bastante habitual la presencia de las medusas conocidas como 'huevo frito' (Cotylorhiza tuberculata), una nueva especie de este animal marítimo que destaca por su peculiar forma y que llama la atención de muchos bañistas, como ocurrió el verano pasado en el Mar Menor. Además, aunque pueda parecer muy peligrosa, lo cierto es que es todo lo contrario.

Las medusas 'huevo frito' son una especie característica de la zona del Levante, aunque cada vez más se pueden observar también en las playas de Almería o Málaga, arrastradas por el viento. Tienen forma mediana y cuentan con hasta ocho tentáculos cubiertos de pequeñas bolitas de color violeta, blanco y azul. Su parte superior se asemeja a la yema de un huevo frito, motivo por el que recibe el nombre popular de este alimento.

La alimentación de este tipo de medusa se basa en el plancton, algunos peces pequeños y otras medusas. Además, atraen a otras especies, como los jureles -un tipo de pez-, que se esconden en ellas para huir de sus depredadores.

Totalmente inofensivas

La picada de este tipo de animales es, afortunadamente, inofensiva para el ser humano. Por tanto, no hay que temer a estas medusas, de poco más de 15 centímetros de diámetro. En casa de rozarlas, el cuerpo no sufre ningún tipo de daño ni urticaria alguna, como sí sucede con otras especies de este animal marino. Es por eso que las autoridades advierten de que su presencia no es peligrosa y que, por lo tanto, no deben ser sacadas a la arena a propósito, ya que se encuentran en su hábitat natural.

Además, las medusas 'huevo frito' habitan en aguas limpias, por lo que si se encuentran en una playa determinada, esto es sinónimo de que el agua está en buen estado, algo muy positivo para nuestro ecosistema.