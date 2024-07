Adiós a la maleta: así funciona la mochila que envasa hasta 25 kilos de equipaje al vacío

La gran mayoría de la población apuesta por el verano para irse de vacaciones. Hacer la maleta suele ser la tarea previa al viaje que más molesta a los turistas por diversos motivos. Elegir bien el equipaje es fundamental para que no te falte de nada durante tu estancia fuera de casa y no tengas que buscar rápidamente un supermercado para comprar lo que te has dejado involuntariamente en tu hogar.

Las compañías aéreas son cada vez más estrictas con el tema del equipaje. Las maletas de mano deben cumplir unas medidas exactas sino quieres pagar una tasa extra que suele superar los 60 euros justo antes de subirte al avión. Para evitar problemas con las aerolíneas se han puesto de moda las mochilas de un considerable tamaño donde cabe absolutamente de todo. El auge de este equipaje puede acabar de una vez con todas con las maletas.

La mochila más viral de este verano es capaz de comprimir tanto tu equipaje que podrás meter hasta 25 kilos. Se trata de la única mochila del mundo que tiene incluida una bomba de aire que envasa tu ropa al vacío porque puede meter el doble de ropa en el mismo espacio.

Son muchos los creadores de contenido que han enseñado cómo funciona esta mochila de airback que tiene un precio elevado de 199 euros. Tiene compartimentos múltiples para poder colocar toda la ropa y comprimirla al vacío fácilmente. Además, cumple con las medidas de las aerolíneas y cuenta como equipaje de mano por lo que te tendrás que despreocupar de todo y, sobre todo, de facturar.

Además tiene un departamento para zapatos, otro para dejar la higiene personal, otro para meter el portátil, otro para guardar la cartera, también para una botella o cantimplora, dos puertos USB y un controlador de peso.