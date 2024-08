Mercadona alerta de lo que está pasando en sus supermercados

Mercadona es una de las cadenas de supermercados que más interés despierta entre los consumidores. Los productos de su marca propia Hacendado gozan de mucho éxito en los hogares españoles y no es difícil que las novedades que lanzan periódicamente se hagan virales por efecto del boca a boca o las redes sociales.

Dado el impacto que esta firma tiene en las familias, no es de sorprender que a veces se reciban avisos bajo el nombre de Mercadona pero que nada tienen que ver con la marca, encendiendo las alarmas de algunos usuarios.

Algunos casos bastante delicados han sido reportados en redes sociales, a fin de Mercadona pueda despejar todas las dudas de los consumidores.

Mercadona alerta en redes de este mensaje

La cadena de supermercados ha lanzado un aviso desde su cuenta de X (antes Twitter) en respuesta a la publicación de una usuaria. Al parecer, la persona afectada recibió un mensaje supuestamente de Mercadona en el que se le informaba de que habían recibido su currículum.

Al ver la mención en el post, el gigante español no tardó en contestar a dicha usuaria, alertándola de que desde Mercadona los emails oficiales "solo se mandan desde una dirección terminada en @mercadona.es, @mercadona.com o @mail.mercadona.com".

Esta aclaración parece invitar a los usuarios a que eviten cualquier enlace no oficial de Mercadona, pues no se sabe con qué fin se buscan los datos personales del usuario por parte del emisor fraudulento, pero seguramente no sea para nada bueno.