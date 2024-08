Esto es lo que tienes que hacer si te llega este mensaje de la DGT

El verano avanza a toda velocidad y millones de españoles se han desplazado hacia su lugar de vacaciones en su propio vehículo. Los viajes en carretera deben ser planificados con antelación para evitar algún susto en tu camino, pero debes cumplir la normativa de la Dirección General de Tráfico si no quieres recibir una multa inesperada cuando regreses a casa.

En plena operación salida, la DGT ha alertado a través de su perfil en redes sociales sobre un intento de estafa que pueden sufrir cualquier conductor durante sus vacaciones de verano. Los delincuentes se están intentando hacer pasar por el organismo enviando mensajes fraudulentos que informan falsamente sobre multas pendientes que deben ser pagadas urgentemente.

Sin embargo, estos mensajes que llegan por email o mensajes de texto realmente llevan a sitios de web falsos donde quieren obtener tus datos personales y financieros de las víctimas para realizar robos de identidad o fraudes económicos. Para intentar que las personas no caigan en esta trampa, la DGT ha subrayado que nunca va a solicitar realizar un pago a través de un SMS o un email. Además, tampoco manda las notificaciones de las multas a través de estas vías por lo que si ves alguna notificación sospechosa de ser un fraude a su nombre debes denunciarla a la Policía Nacional e ignorarla por completo. También se puede avisar a través de su web oficial o llamando a sus oficinas.

Para proteger a la población de este tipo de estafas cada vez más habituales a través de los medios tecnológicos, la DGT aconseja no proporcionar nunca información personal ni financiera a través de enlaces que no estén verificados. Para ello, hay que revisar la autenticidad de las comunicaciones recibidas. "Nueva oleada de mensajes fraudulentos en nombre de #DGT. Desde números diferentes, con textos similares, pero todos son un timo y enlazan a páginas institucionales falsas. La clave #DGT no notifica jamas sanciones por SMS ni por correo electrónico. #NoPiques #Phishing #Smishing", escribe la DGT en Twitter.