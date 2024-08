La Guardia Civil muestra la web a la que no deberías tratar de entrar en ninguna circunstancia

Millones de personas navegan todos los días por internet sin saber realmente los peligros que esconde la web. En los ordenadores del trabajo, los informáticos suelen prohibir automáticamente algunas páginas que pueden meterte un virus en la computadora o directamente robar datos personales.

Los propios buscadores también cuentan con algunas medidas de prevención que todo el mundo ha visto alguna vez ya que se le ha negado el acceso a una página web por distintos motivos. La Guardia Civil está intentando acabar con los ciberdelincuentes y ha mandado un mensaje de alerta a través de redes sociales. "Cuando navegas por internet es habitual encontrar esta advertencia de tu navegador al visitar determinadas webs: La conexión no es privada", aparece en tu pantalla.

A pesar de la alerta del propio navegador, los usuarios consiguen entrar en el sitio web sin saber que están poniendo en riesgo su propia ciberseguridad. La Benemérita ha publicado también la página donde puedes consultar la explicación de este mensaje automático tan habitual.

"Cuando ves dicho mensaje en tu navegador, significa que el sitio web al que estás intentando acceder no ha establecido una conexión segura mediante un certificado SSL/TLS válido. Estos certificados son fundamentales para poder cifrar la comunicación entre tu navegador y el sitio web, es decir, son como un candado digital que garantiza que tus datos viajen de manera segura por la red", explica en el primer párrafo alertando del intercambio de información entre los dos portales y la precaución que hay que tener porque todos tus datos no están protegidos.

Sin embargo, este mensaje puede aparecer en ocasiones en páginas web fiables que visitas habitualmente. En estos casos es el sitio web que estás intentando entrar el que tiene problemas de seguridad por un certificado vencido, mal configurado o generado por una autoridad no reconocida por el navegador.

Las dudas de los usuarios comienzan cuando no saben si es seguro entrar a una página web o no. Por ejemplo, si la página utiliza "http" en vez de "https" no garantiza automáticamente que sea maliciosa y viceversa. Existen algunas señales y buenas prácticas que puedes seguir para evaluar si una página es legítima o potencialmente maliciosa: