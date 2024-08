La Policía alerta: abre tu WhatsApp y comprueba esto, podrías estar siendo víctima de un grave delito

Los ladrones y estafadores no paran su actividad ni en vacaciones. La Policía Nacional manda cada día nuevas alertas a la población en toda España para que no caigan en una de las múltiples trampas preparadas por los criminales para llevarse un importante bote que va desde lo económico pasando por pertenencias o incluso datos personales. Y es que hay que estar vigilante en todo momento porque no sabes cuándo ni dónde te van a abordar e intentar engañar.

Los amigos de lo ajeno saben perfectamente que media España está de vacaciones y bajan la guardia para estar tranquilamente en la playa. Los carteristas y especialistas en robar pertenencias se desplazan hasta los destinos turísticos para hacer el agosto, pero también existen otro tipo de estafadores que te pueden atacar desde tu propio teléfono móvil.

Miles de personas reciben cada día llamadas de números extraños que suelen ser larguísimos y pertenecen a países lejanos. La Policía Nacional recomienda no coger nunca este tipo de llamadas porque claramente es una estafa y puedes estar poniendo en riesgo tu información personal.

Más difícil de controlar son los tipos de estafa provenientes de ciberdelincuentes a través de WhatsApp. Esta aplicación de mensajería instátanea es usada por todo el mundo para comunicarse con amigos y familiares diariamente. Una de las alternativas dentro de WhatsApp más usada es sin duda los grupos. Hay grupos de todo tipo, del colegio de tus hijos, del fútbol, de amigos, de la familia y del trabajo.

La Policía Nacional ha alertado a través de su perfil en redes sociales de una peligrosa actividad a través de los grupos de WhatsApp. Cualquier persona que tenga agregada a otra en la aplicación puede añadirla a un grupo sin su consentimiento. Esto es aprovechado por los cibercriminales para intentar sacar tus datos personales. Y es que se crea un grupo de WhatsApp con diferentes números completamente desconocidos del que tienes que salir rápidamente para no tener problemas en un futuro muy cercano.

"Puede que en estos grupos haya números de teléfonos extranjeros, se hable de criptomonedas o de ofertas de trabajo fraudulentas a través de redes sociales. Si no quieres que esto te pase es muy sencillo: accede a la configuración de la aplicación y en la parte de privacidad selecciona que solo tus contactos puedan agregarte a grupos", explica la agente de la Policía Nacional.