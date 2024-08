Ryanair descubre su nueva tarifa por ir al baño en el vuelo: 49 euros por uso

Meses se lleva especulando con que Ryanair iba a cobrar dinero por usar los baños de los aviones, como ya sucede con otros servicios de la compañía low cost de viajes y lo que también pasa en aeropuertos y estaciones tren o autobús en muchos puntos de Europa, en los que hay que pasar por caja para hacer las necesidades básicas humanas.

Ryanair, igual que otras aerolíneas de bajo coste, tiene sus trucos para ofrecer precios más bajos. Uno de ellos es que generalmente operan en aeropuertos lejanos al centro de las ciudades y no en los óptimos. Ocurre por ejemplo en París (Beauvais en vez del Charles de Gaulle), Londres (Standsted en lugar de Heathrow), Milán (Bérgamo y no Malpensa) o Bruselas (Charleroi y no Zaventem).

También tienen una política muy estricta con respecto al equipaje, ya que si te excedes del clásico equipaje de mano te cobran un suplemento que no suele ser barato e, incluso, más de 60 euros si llevas una maleta no declarada en el momento del embarque del vuelo.

Mucho tiempo se lleva hablando de que Ryanair podría dar un paso más y cobrar por el uso del servicio en los aviones y la empresa se ha pronunciado a través de X sobre dicha posibilidad.

La aerolínea irlandesa contestaba a un usuario en la red social que decía que ojalá pusieran los baños de Ryanair de pago y contestó con una foto en la que se ve una tarifa de 49 euros por uso del servicio de manera ilimitada en el vuelo y un mensaje: "Tus deseos son órdenes".

Como es lógico, se trata de un mensaje irónico, ya que Ryanair no tiene intención, al menos por el momento, de cobrar por este servicio básico y de vital necesidad.