Europa no recomienda el control en fronteras por la viruela del mono y considera "bajo" el riesgo de transmisión

El riesgo de que haya probabilidad de una extensión a población general de la UE de mpox es "bajo" y el Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea no recomienda el control en fronteras. Son las principales conclusiones de la reunión en la que ha participado este lunes, el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón. Un encuentro convocado ante la crisis sanitaria provocada por el rebrote de mpox (antes viruela del mono), que ha concluido con recomendaciones "muy similares" a las emitidas, previamente, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Según los detalles aportados por Sanidad, sobre las conclusiones del encuentro en el que ha participado Pedro Gullón, se considera que el riesgo de que haya probabilidad de transmisión a población general de la UE es actualmente "bajo". Aumenta en poblaciones con contacto estrecho con casos diagnosticados y en personas especialmente vulnerables. No se descarta la aparición de más casos importados en la UE, se remarca.

Sin embargo, el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE no recomienda el control en fronteras, como en España ya habían solicitado comunidades autónomas como Madrid. Además, no se recomienda la vacunación a la población general. En relación a las dosis, en el caso de España existe un stock de vacunas que alcanza las 500.000 dosis (que pueden usarse a 1/5 de dosis por vía intraepidérmica y ser alrededor de 2 millones de dosis). Además, hay capacidad de adquirir nuevas vacunas, subraya el departamento que dirige Mónica García.

Nueva variante

España ha participado en la reunión convocada por la Unión Europea para evaluar la situación tras la emergencia sanitaria decretada por la mpox, basándose en los datos disponibles. Sanidad ha recordado que los casos detectados de mpox este año en España "no se han comportado de manera diferente, con otros síntomas o distinta gravedad" a los que se vienen teniendo desde 2022. Además, el departamento que dirige Mónica García considera que el hecho de que se haya detectado en Suecia un caso de la nueva variante de mpox "no quiere decir que esa variante no estuviera ya previamente".

Desde el inicio de la crisis que vuelve a poner en el foco la viruela del mono, Sanidad ha remarcado que España cuenta con experiencia sobre las acciones que han demostrado ser "efectivas" desde el inicio del brote en 2022. "La vacunación y la vigilancia son la clave de una buena estrategia que ya ha tenido éxito en España", han apostillado. En cualquier caso, aclaran que se evaluará cualquier información nueva para determinar si es necesario "ajustar el enfoque" en la gestión de mpox.

Grupos de riesgo

La vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente, pero no exclusivamente gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres.

También se incluyen personas con riesgo ocupacional, como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo; así como personal de laboratorio que manejan muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, también deben vacunarse los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

Casos confirmados

España ha registrado un total de 8.104 casos confirmados de infección por mpox desde el inicio del brote en 2022, lo que le sitúa como el país europeo con más personas afectadas, seguido por Francia (4.272) y Reino Unido (3.866). Según los datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), el grueso de casos se encuentra en Madrid y Cataluña, con 2.770 casos y 2.452 desde 2022.

En lo que va de año, en Madrid se han notificado 118 casos y en Cataluña solo 23. En 2024, hasta el día 8 de agosto, se han notificado un total de 264 casos de mpox, la mayoría de los casos en hombres con una mediana de edad de 37 años y nacidos en España.

La Organización Mundial de la Salud ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal. El número de casos en lo que va de año ha superado el total del año pasado, con más de 14.000 diagnósticos y 524 muertes.