Ya en 1846 el poeta realista Ramón de Campoamor escribía en su obra Doloras los siguientes versos: Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira. Y, precisamente ese subjetivismo nos ha llevado a intentar descubrir el pueblo más feo de cada provincia. Ahora bien, desde Revista VIAJAR estamos convencidos de que no hay pueblo horrendo, y hasta el pueblo más pequeño de España (con un poco de dotación presupuestaria, mimo y cariño), puede convertirse en una joya que cualquier viajero esté dispuesto a visitar.

La belleza es, como decimos, algo subjetivo. Y es que las opiniones sobre un mismo pueblo pueden variar diametralmente dependiendo de las diferentes experiencias de los viajeros. Imaginemos, por ejemplo, un hotelito rural en plena naturaleza, en un coqueto pueblo perdido en medio de una sierra. Todo muy bucólico. Sin nada qué hacer más que disfrutar del silencio, la naturaleza y la desconexión. Pero, ¿y qué pasa si justo nuestra estancia coincide con la construcción de un edificio en las inmediaciones? Seguramente, mala opinión al canto.

Establecer cuáles son los pueblos más feos de España es una tarea difícil y ardua. Para nosotros, como decimos, no hay pueblo horripilante y hemos basado este mapa en la opinión de la Inteligencia Artificial (que no solo está para echarnos una mano a la hora de establecer rutas turísticas, por ejemplo, sino para mojarse cuando haga falta). En definitiva, si ves que tu pueblo aparece en el mapa, no te preocupes demasiado, porque tú, mejor que nadie, conoce los encantos y las múltiples maravillas que tiene que ofrecer. De hecho, nosotros creemos firmemente que no hay ningún pueblo feo en España y que todo es la experiencia con la que se vivan estas visitas.

Mapa de las localidades más feas de España según la Inteligencia Artificial / VIAJAR

Los pueblos más feos de España, provincia a provincia

Una selección de pueblos basada en la percepción de la Inteligencia Artificial. Ten en cuenta que esta lista es subjetiva, basada en opiniones y que está sujeta a debate. Lo que sí queda claro para nosotros es una cosa: la belleza, en muchas ocasiones, se encuentra en los pequeños detalles. Y, de hecho, nosotros visitaríamos todos y cada uno de estos pueblos.

A Coruña: Narón

Señalado por su desarrollo urbano y áreas industriales que no son consideradas especialmente atractivas en comparación con otras zonas de la provincia. Eso sí: objetivamente Narón no es un lugar feo, simplemente que no es tan bonito como otros pueblos de A Coruña.

Álava: Llodio

Llodio es considerado uno de los pueblos menos atractivos de Álava principalmente debido a su desarrollo industrial, que ha dominado gran parte de su paisaje urbano. La presencia de fábricas, edificios residenciales de diseño funcional y la falta de elementos históricos o turísticos destacados contribuyen a esta percepción. Además, su urbanismo es más moderno y menos pintoresco en comparación con otros pueblos de la provincia, lo que lo convierte en un lugar menos atractivo desde un punto de vista estético para algunos visitantes.

Albacete: Pozo Cañada

Pozo Cañada es considerado un pueblo feo por algunas personas debido a su desarrollo urbano más funcional que estético. La localidad carece de elementos históricos o turísticos destacados, y su infraestructura se centra en satisfacer las necesidades cotidianas más que en atraer visitantes. Esto, sumado a un paisaje urbano que no resalta por su belleza, hace que algunos lo perciban como menos atractivo visualmente en comparación con otros pueblos de Albacete que poseen mayor encanto arquitectónico o natural.

Alicante: San Vicente del Raspeig

Uno de los pueblos que suele ser mencionado como el más feo de Alicante, según diversas opiniones en internet, es San Vicente del Raspeig. A pesar de su importancia como centro educativo y residencial, algunas personas lo consideran visualmente poco atractivo debido a su estructura urbana moderna y la falta de elementos pintorescos y tradicionales que otros pueblos de la provincia sí poseen. Además, su crecimiento urbano rápido ha dado lugar a áreas menos cuidadas y una predominancia de edificios sin mucho encanto estético.

Almería: El Ejido

En la provincia de Almería, El Ejido es a menudo considerado como uno de los pueblos más feos según algunas opiniones en internet. La razón principal de esta percepción es su rápido y desordenado desarrollo urbano debido a la expansión agrícola e industrial. Este crecimiento ha dado lugar a un paisaje dominado por invernaderos y construcciones modernas que muchos consideran poco estéticas, alejándose del encanto pintoresco que se espera encontrar en los pueblos tradicionales españoles.

Asturias: Avilés

En Asturias, Avilés es frecuentemente considerado el pueblo más feo según diversas opiniones en internet. Las razones detrás de esta percepción incluyen su carácter industrial y su arquitectura. La ciudad ha sido un importante centro industrial durante décadas, lo que ha dejado una huella en su paisaje urbano, con áreas menos cuidadas y un ambiente que algunos describen como gris y monótono.

Sin embargo, cabe destacar que Avilés también ha experimentado renovaciones urbanas y cuenta con áreas de gran valor histórico y cultural, lo que hace que esta percepción sea subjetiva y debatible.

Ávila: Las Berlanas

Las Berlanas no es conocida por tener un gran número de atractivos turísticos o históricos destacados. La falta de monumentos, arquitectura histórica o atracciones puede hacer que el pueblo parezca menos interesante a los viajeros que buscan experiencias culturales o visuales específicas.

Badajoz: La Roca de la Sierra

Lo cierto es que visitar La Roca de la Sierra es una auténtica explosión de naturaleza. Pero, desgraciadamente, no ha conseguido ganarse a los viajeros, que dicen que aquí hay "pocos atractivos turísticos más allá de sus llanuras". Sea como sea, este pueblo no es que sea feo... si no que le faltan atractivos turísticos que puedan interesar a sus visitantes.

Baleares: Lloret de Vistalegre

Con perdón de este pueblo: quizás si tiene diversos encantos que le hagan un hueco en el palmarés de lugares interesantes que deberían visitarse. Pero, en Baleares, la competencia es agresiva en este sentido, pues encontramos pueblo de una extrema belleza como pueden ser Deià o Valldemossa que eclipsan con su magna belleza a pequeño pueblitos como este.

Barcelona: Santa Coloma de Gramenet

Una ciudad que también ha recibido críticas en los fotos de internet por su desarrollo urbano y su aspecto industrial, que algunos consideran menos atractivo comparado con otros lugares más históricos o turísticos en Cataluña. Eso sí: solo hay que darse un paseo para darse cuenta de que, algún atractivo, si que tiene. Un ejemplo de ello es la Parroquia de Santa Coloma. Sea como sea: las opiniones son subjetivas y, este pueblo, también merece una visita.

Burgos: Belorado

Aunque tiene algunos elementos históricos, Belorado ha recibido críticas por el estado de conservación de algunos de sus edificios y por una percepción de falta de atractivo en comparación con otros pueblos de la provincia.

Cáceres: Miajadas

Quizás el mayor problema de Miajadas sea que su carácter rural y su esencial local le hayan llevado a la gloria. Sí, a la gloria porque pueden vivir tranquilos sin las agonías del turismo que, de momento, no parece ten gran interés en un pueblo en el que se destaca, sobre todo, la tranquilidad.

Cádiz: Los Barrios

Sin desmerecer a Los Barrios: pero estamos hablando de una provincia en la que nos podemos enamorar perdidamente de pueblos como Tarifa o El Puerto de Santa María. Y con estos ejemplos, y otros tantos que podemos encontrarnos por el camino, simplemente es como hablar de competencia desleal. Aunque, lo cierto, es que Los Barrios se ubican en uno de los lugares más tranquilos de la provincia e, históricamente, tuvo una gran importancia rural.

Cantabria: Maliaño

Parte del municipio de Camargo, Maliaño es un área principalmente residencial y comercial que ha recibido algunas críticas por su falta de encanto histórico o arquitectónico. La percepción de que el pueblo carece de atractivos turísticos significativos puede influir en su imagen.

Castellón: Sant Mateu

Viajamos hasta una de las comunidades más denostadas por la opinión pública. Y es que casi tan típico como algunos refranes, la gente ha asumido el mantra de que Castellón es feo. Nosotros no estamos de acuerdo y, de hecho, hace poco hemos recordado algunas de sus leyendas y sitios de interés. Hoy, en cambio, como la cosa va de pueblos nos trasladamos hasta Sant Mateu. Aunque es un pueblo con historia y algunos monumentos, algunos viajeros se han sentido decepcionados, ya que no han encontrado suficiente oferta cultural o de ocio.

Ciudad Real: Puertollano

Puertollano cuenta con algunos sitios interesantes que merece la pena visitar, como el paseo de San Gregorio, la fuente Agria o la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Aun así, el desarrollo industrial del municipio ha hecho mella en el imaginario colectivo y mucha gente visita la localidad ‘de paso’, pero no se plantea descubrir algunos de sus encantos.

Córdoba: Fuente Palmera

Para todos aquellos que amamos viajar no existe pueblo feo y, por eso, hemos decido recurrir al chat GPT para preguntarle por el enclave más horroroso de Córdoba. ‘Fuente Palmera es un pueblo tranquilo y agrícola, con pocos atractivos turísticos destacados. Para aquellos que buscan una experiencia más rica en historia o actividades, podría no cumplir con sus expectativas’, dice la IA. Ahora bien, es interesante saber que este pueblo de la campiña cordobesa, en el límite con la provincia de Sevilla, es un lugar muy visitado por las novias de Andalucía gracias a su industria nupcial.

Cuenca: Tarancón

Hemos echado un vistazo a diversos foros en los que se habla de pueblos de Cuenca y, ojo, porque la que se lio con Tarancón hace años fue monumental. Hay quien criticaba la ciudad por su falta de infraestructura sanitaria y su desarrollo urbanístico. Siempre hacen falta hospitales en algunos lugares de España que aún carecen de ellos, pero, aunque solo sea por contemplar el retablo plateresco que preside el altar mayor de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción la visita a Tarancón habrá merecido la pena.

Gerona: la Jonquera

Viajamos hasta Girona, una provincia que cuenta con auténticos pueblitos de cuento Disney. Y, ahora, cambiamos de temática y nos trasladamos hasta otro enclave en el que se podría haber grabado, por ejemplo, la serie Sky Rojo. Hablamos de La Jonquera, un municipio que cuenta con el club de alterne más grande de Europa y, según una estadística publicada hace un lustro, con una prostituta por cada 10 habitantes.

Granada: Iznalloz

Iznalloz tiene un encanto particular, pero el abandono y la falta de dotación presupuestaria hacen que no esté en condiciones; de hecho, es uno de los pueblos más pobres de España. La falta de dinero hace que se muestre descuidado y sucio. Seguro que, si se pusieran medios, la cosa cambiaría considerablemente y sería un lugar muy agradable.

Guadalajara: Alovera

A diez minutos de Guadalajara descubrimos Alovera. En los últimos años, este municipio ha conseguido fama (de la buena) gracias a su espectacular parque de ocio acuático, pero aun así las opiniones en foros de viajeros no son demasiado positivas. ¿Un ejemplo? ‘Es un sitio en el que NO quedarse a vivir, millones de canis, coches y motos tuneados pasando con el escape libre a todas horas, la policía no hace nada y no hay nada que visitar. Si mañana se lo tragara la tierra nadie lo echaría de menos’. Un poco dura la reseña, ¿no os parece?

Gipuzkoa: Beasain

Podríamos decir que no hay pueblo feo en Gipuzkoa y no nos equivocaríamos. Hay algunos que parecen sacados de una película de fantasía, como Mutriku. Buscamos malas opiniones y nada. Intentamos hacer memoria de alguna escapada que nos haya decepcionado y tampoco. Es momento pues de recurrir al Chat GPT para que haga el trabajo y esto es lo que nos cuenta: ‘Si bien los viajeros suelen valorar altamente pueblos como Getaria, Zumaia, Hondarribia, o Pasaia, es probable que otros pueblos más pequeños o menos desarrollados turísticamente, como Beasain, puedan recibir menos atención o puntuaciones más bajas’. Lo sentimos, Inteligencia Artificial, pero no podríamos estar más en desacuerdo.

Huelva: Palos de la Frontera

Para gustos, colores, como dice el refrán. Y lo mismo pasa con los pueblos de Huelva. Nos trasladamos hasta Palos de la Frontera, conocida como la cuna del descubrimiento de América, y disfrutamos con algunos sitios muy recomendables: la iglesia parroquial de San Jorge Mártir, la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón o el Puerto de Palos. Hay, quien, en cambio, no comparte nuestra opinión y en una conocida página de reseñas ha dejado esta joya sobre la localidad: ‘Decadente, feo, nada reseñable, sin ambiente y el poco que hay, enrarecido. Nada recomendable. Las atracciones turísticas indignantes. No merece la pena perder tiempo en estos lugares. Apología del cemento’.

Huesca: Alins del Monte

Alins del Monte es para muchos ‘turistas’ un pueblo en el que, literalmente, no hay nada que hacer. Y eso, desgraciadamente, puede llevar aparejada alguna que otra reseña negativa. Otros viajeros, en cambio, pagarían lo que no está escrito por disfrutar de la paz y la desconexión que brinda este pequeño pueblo oscense situado en la comarca de La Litera. Nosotros somos más de los segundos, ya que una casita rural con un paisaje único es lo único que necesitamos para recargar pilas.

Jaén: Guarromán

Este pueblo se sitúa en el norte de la provincia de Jaén. Lo que más llama la atención es el nombre del pueblo, no su falta de belleza en sí. Si separamos Guarro-man, parece que el nombre sea el de un superhéroe famoso por ser marrano, aunque el verdadero origen se remonta la castellanización del árabe 'Uādī-r-Rommān' (que significa río o arroyo de los granados), y después de la evolución fonética llegó a quedarse como "Guarromán". El nombre de este municipio impulsó la creación de la Asociación Internacional de Pueblos con Nombres Feos, Raros y Peculiares.

La Rioja: Azofra

Este pueblo no llega a los 200 habitantes, pero el pueblo tiene visitantes: aquellos que hacen el Camino de Santiago. Aunque principalmente hay casas, en este pueblo se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Ángeles, una construcción barroca del siglo XVIII que guarda obras de arte sacro.

Las Palmas: Vecindario

Aunque forma parte del municipio de Santa Lucía de Tirajana, actualmente el núcleo urbano se ha desarrollado hasta convertirse en una población que llega a los 15.000 habitantes. El Teatro Municipal Víctor Jara da vida a la ciudad, y su ubicación es estratégica para llegar a las playas. La escultura 'El Nadador', de Paco Pérez Betancor es cuanto menos curiosa.

León: La Robla

Este pueblo, que se encuentra a 26 kilómetros de la capital de província, tiene algún que otro atractivo turístico aunque la localidad sea residencial. Algunos de ellos son: La ermita de Celada, un sencillo edificio románico de mampostería de la Edad Media Tardía, o las ruinas del Castillo de Alba, construido por Alfonso III de Asturias en el siglo IX

Lérida: Alfarràs

En el siglo XV, Alfarràs era una pequeña caserna con un molino de harina junto al canal que descendía del desfiladero de Pinyana. Actualmente, en la pequeña localidad se puede visitar la iglesia de Sant Pere Apòstol, que es de origen románico y fue profundamente remodelada durante el siglo XVIII en estilo barroco. Otro atractivo es el Canal de Piñana, que aunque tiene un gran valor histórico porque se construyó en el año 1147, no destaca por su apariencia.

Lugo: Folgueira

Este pequeño municipio se encuentra a tan solo veinte minutos de Lugo, y no hay demasiado que ver además de una iglesia parroquial, y diferentes negocios de los locales que residen en el pueblo. Se debe admitir que destaca la naturaleza que lo rodea.

Madrid: Valdemoro

La etimología popular cuenta, según la leyenda, que la resistencia de los antiguos habitantes contra la invasión musulmana inspiró el dicho "En balde, moro, te cansas", del cual derivaría el nombre de este lugar. Sin embargo, diversos estudios determinan que el nombre procede de Val (valle) de Moro, nombre que le sería dado tras la reconquista cristiana. A causa de la herencia de esta localidad, el centro de la ciudad ofrece monumentos y obras de arte que representan los siglos de existencia de Valdemoro.

Málaga: El Sexmo

El pueblo se sitúa a quince quilómetros de Málaga, y goza de traciciones y celebraciones. El ayuntamiento organiza anualmente una paella gratuita en el barrio para las fiestas patronales en honor a la Virgen María, a la que asiste la mayoría de los vecinos.

Murcia: Las Torres de Cotillas

Este municipio fundado en 1243, ofrece espacios como el Parque de la Constitución y la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda, un buen ejemplo de estilo barroco tardío. También puede ser interesante visitar el Palacete de los d'Estoup, mediados y fines del siglo XIX de estilo ecléctico.

Navarra: Eulate

En este pueblo destaca la arquitectura tradicional, como la Parroquia de San Martín, refleja el carácter histórico del lugar. Data del siglo XVI aunque muy transformada en el XVIII. Puesto que está rodeado de paisajes verdes y montañosos, alrededor de Eulate se puece hacer senderismo y ciclismo para apreciar la flora y la fauna.

Ourense: O Barco de Valdeorras

Este municipio se encuentra en el fondo del valle del Sil, bajo la Sierra del Eje, y es popular por la explotación minera, el tratamiento de pizarras, y la producción de vino acogido a la Denominación de Origen Valdeorras. El pueblo es un lugar ideal para comenzar las excursiones al Parque Natural de la Sierra de la Lastra o al conjunto arqueológico de las Médulas.

Palencia: Grijota

La zona de Grijota fue habitada desde la Edad del Bronce, abandonada con la llegada de los musulmanes y repoblada en el siglo IX bajo la diócesis de Palencia. Entre sus patrimonios destacados están la iglesia de Santa Cruz, del siglo XVI, conocida por su gran tamaño y un impresionante órgano barroco, y la ermita de Nuestra Señora Reina de los Ángeles, del siglo XIII, un ejemplo de románico con influencias góticas, situada en una cuidada plazoleta que resalta su estilo artístico.

Pontevedra: Tomiño

Es muy difícil encontrar un "pueblo feo" en Pontevedra, ya que por poco agraciada que sea la localidad, el entorno natural que lo rodea la convierte en un lugar ideal para pasear y contemplar la naturaleza. Es interesante destacar que se han encontrado restos del paleolítico que confirman que la zona está habitada desde hace más de 200.000 años, y durante la Edad Media se relacionó con los monasterios de Barrantes y Santa María. A causa de su proximidad con Portugal, durante la Edad Moderna Hubo bastantes enfrentamientos en la zona. Además de historia, Tomiño ofrece gastronomía: el marisco el Galicia es siempre buena opción, pero la lamprea es típica de la zona.

Salamanca: Santa Marta

Este pueblo está situado a unos 3 kilómetros al sur de la ciudad de Salamanca y tiene unos 15.000 habitantes censados que son los que suelen hacer vida en la capital de provincia. Entre sus instalaciones destacadas se encuentra el Polideportivo Municipal, y diversas áreas comerciales y de ocio. Pero la joya de la corona de este pueblo, por la que creemos que no debería ser uno de los más feos de España según la Inteligencia Artificial, es la Isla del Soto, un paraje natural único situado en el cauce del río Tormes al que se puede acceder caminando desde el núcleo del municipio. Un rincón natural de 14 hectáreas que ha sido testigo de la evolución del paisaje de la ribera. Aquí se puede pasear, realizar deporte, montar en bicicleta, observar la fauna y flora y disfrutar al aire libre.

Además, esnn esta isla puedes visitar el Centro de Interpretación y disfrutar de propuestas de arte urbano y contemporáneo al aire libre. La ruta de Arte Mural, pionera en la provincia, cuenta con cerca de cuarenta murales de grandes dimensiones distribuidos por todo el municipio que dejarán boquiabiertos a los visitantes. Otro imprescindible en esta isla es el paseo fluvial “Francisco Bernis Madrazo”, donde encontrarás también esculturas gigantes de Arte Emboscado.

Segovia: Bernuy de Porreros

Al sudeste de la provincia de Segovia se encuentra un pueblo que ni mucho menos feo, no ha llamado la atención del turismo tanto como otras villas de la provincia. Aún así este lugar cuenta con una historia y tradiciones que merece la pena conocer.

Sevilla: Villanueva del Río y Minas

Como su nombre indica, esta localidad tiene un origen en la industria del carbón, por lo que su arquitectura e historia están enfocadas en la minería, lo que puede no convencer a potenciales visitantes. En realidad es un lugar con parajes espectaculares donde se puede disfrutar de un buen día al aire libre.

Soria: Las Cuevas de Soria

Ni feo ni aburrido, pero sin ningún reclamo turístico que lo haga destacar, las Cuevas de Soria es uno de esos pueblos que no suelen ser elegidos para una escapada de fin de semana.Si te atreves a descubrirlo, no te pierdas sus alrededores, donde encontrarás la cascada de La Toba y el Monumento Natural de la Fuentona.

Tarragona: Perafort

Sencillo y utilitario, pero no feo. Este pueblo ha sido elegido de la provincia de Tarragona por no contar con una oferta turística fuerte, ni particularidades destacables dentro de sus calles. Aún así, es un excelente lugar donde desconectar y empaparse de sus calles con encanto y carácter rural y tradicional.

Santa Cruz de Tenerife: Guargacho

Es cuestión de gustos decir que el Guargacho es feo. Desde luego, no es un sitio encantador. La población está configurada por sucesiones de urbanizaciones en el municipio de San Miguel de Abona. Son destacables sus fiestas, en honor a la Virgen del Carmen en el mes de julio y la de Santo Hermano Pedro, en mayo.

Teruel: Alloza

Es un pueblo con encanto, sobre todo en invierno, cuando está todo nevado, regalando un pueblo de postal de navidad. Cuenta con un puñado de monumentos que merece la pena descubrir, pero no consigue atraer el interés turístico a sus calles.

Toledo: Illescas

Lo primero es lo primero, Illescas no es un pueblo feo, ni de lejos ni de cerca. Ha sido elegido por no contar con una atracción turística destacable, pero una visita por su plaza es suficiente para entender que no pertenece a ninguna lista con pueblos feos.

Valencia: Paterna

Una ciudad grande, llena de vida y fea. Paterna cuenta con pequeñas zonas de encanto dentro de un tugurio de casas amontonadas sin ninguna visión urbanística. Además de no ser un pueblo demasiado seguro. Eso sí, solo sus fiestas y actividades son suficientes para atraer a los habitantes de las poblaciones cercanas todos los años.

Valladolid: Alaejos

Feo es una palabra que no pega con Alaejos, pero quizás resulte un poco anodina para cierto tipo de turista. Esta antiquísima localidad que data del siglo XII cuenta con un patrimonio muy interesante que no ha explotado turísticamente. Desde luego, el retablo de la iglesia de Santa Maria, en el municipio, es de todo menos feo.

Vizcaya: Barakaldo

Ciudad industrial, Barakaldo es uno de los grandes núcleos poblacionales en Vizcaya. De feo no tiene nada, pero su urbanismo utilitarista no cuenta con el encanto al que uno se acostumbra al visitar la provincia. Aun así, como es costumbre, cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel.

Zamora: Villalube

El pueblo se encuentra al este de Zamora y es un típico pueblo zamorano sin nada destacable. Es un enclave con una importancia histórica destacable que, por desgracia, se ha perdido con el tiempo.

Zaragoza: Samper del Salz

Una representación de arquitectura popular, con casas de ladrillo que se organizan a lo largo de su calle mayor. Cuenta con varios lugares interesantes, pero ninguno destacable salvo la ruinosa torre de la Iglesia de San Pedro.