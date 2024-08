La indignante oferta de trabajo de un bar que ha dado la vuelta a España: 1.200 euros por 9 horas al día

Si por algo se caracteriza la época estival, es por el sinfín de ofertas de empleo destinadas a la hostelería que surgen en nuestro país. Los demandantes de empleo se encuentran en su búsqueda diaria con algunas propuestas nada apetecibles por las que no merece la pena retomar su vida laboral.

La mano de obra cualificada es uno de los principales problemas por resolver en España con millones de personas que todavía no han recibido una oferta que se adapte a sus necesidades personales. La hostelería es uno de los sectores que más personal demanda para cubrir una jornada laboral que se suele alargar demasiado, sobre todo, los fines de semana de los meses de verano.

Los encargados de los restaurantes se enfrentan a la difícil misión de encontrar camareros para servir las mesas de su establecimiento o tampoco encuentran cocineros que den de comer a todo el personal que reciben diariamente. La cuenta @SoyCamarero, gestionada por Jesús Soriano, se ha popularizado en los últimos años gracias a la publicación de diferentes historias que tienen lugar en el mundo de la restauración.

Una oferta ridícula

Ofertas de trabajo ridículas, reseñas de clientes o respuestas de los propios gerentes de los restaurantes acaparan las principales publicaciones de esta conocida cuenta de X, antes Twitter. Esta misma mañana se ha viralizado una oportunidad laboral nada apetecible para cualquier persona que se encuentre sin empleo y quiera encontrarlo en el mundo de la hostelería.

"Me alegra ver que cada vez más gente dice no a la explotación", titulaba en la citada red social, Jesús Soriano antes de enseñar una captura de WhatsApp de la conversación entre el propietario del establecimiento y un potencial futuro trabajador que, finalmente, ha decidido rechazar las condiciones.

El interesado en trabajar en el restaurante comienza la conversación preguntando por cuáles son las condiciones laborales del contrato. A lo que el dueño le responde lo siguiente: "Se trata de una oferta con un horario partido de nueve horas. El salario es de 1.200 euros, pero, si nos va bien el fútbol, es la primera vez que lo ponemos, puede subir a 1.300 euros".

Anonadado por las condiciones de la oferta por la cual se había interesado, el demandante de empleo preguntó si iba a cobrar la hora a 5,55 euros. Algo que el propietario no se tomó de la mejor forma posible. "No vas a trabajar horas extras para calcularlo de esta manera. Si no te apetece, te deseo muy buena suerte", concluye. El interesado en trabajar concluye con un claro y rotundo "claro que no voy a aceptar la oferta porque ya me han explotado bastante".