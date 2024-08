La DGT resuelve una de las eternas dudas de los ciclistas: "Solo si tienes más de 18 años"

La convivencia entre peatones y ciclistas es complicada en todas las ciudades. Aunque todas las ciudades de España han promovido en la última década una multitud de carriles bici, todavía hay personas que invaden este espacio cuando no deben y viceversa. Todo se ha complicado más en los últimos dos años con el auge del uso del patinete eléctrico, un vehículo a motor que ha revolucionado por completo la movilidad en todo el mundo.

A pesar de que ciclistas y peatones suelen conocer al dedillo la normativa que les corresponde para no cometer ningún delito y recibir una multa por parte de las autoridades, aún existe un gran cupo de usuarios que hace lo que no debe. Por ejemplo, es muy habitual que una bicicleta o un patinete eléctrico circule por la acera, crucen un paso de peatones todavía montados o vayan dos personas encima del vehículo. Harta de que esto todavía se siga viendo en todas las ciudades del país, la Guardia Civil ha publicado en redes sociales un recordatorio: "Para ser un buen ciclista respeta a los peatones y la normativa sobre seguridad vial. No circules por la acera".

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido un pequeño comunicado a través de sus redes sociales para resolver una de las eternas dudas de los ciclistas. Y es que todo el mundo cree que no se puede llevar un pasajero en la bicicleta, pero la normativa no recoge exactamente esto. "Solo se puede llevar un pasajero de hasta 7 años, en asiento adicional homologado, siempre que el conductor tenga 18 años", explica la DGT.

El organismo también recuerda que en los patinetes eléctricos, conocidos como Vehículo de Movilidad Personal, solamente puede circular una personal tal como dicta la normativa.