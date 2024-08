El SEPE pone en alerta a toda España por lo que está pasando con los datos bancarios

El uso de la tecnología en el día a día también trae problemas. Los ciberdelincuentes están al alza en todo el mundo y España no ha conseguido escapar de una gran ola de intentos de fraude a través de todos los medios. La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan mandado durante todo el verano advertencias a la ciudadanía sobre la necesidad de tener cuidado en todo momento.

Junto a las autoridades, otros organismos a nivel nacional como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) también están alertando a los usuarios de la proliferación de estafas con el único objetivo de hacerse con sus datos personales primero, y con los bancarios después.

Uno de los timos que se está poniendo realmente de moda en España son las llamadas misteriosas. Un número de teléfono desconocido te hace una llamada, la coges y te salta un mensaje automático pidiendo que le agregues al WhatsApp. Después, comenzará una conversación contigo para intentar lograr su objetivo: estafarte. La Policía Nacional ya ha recomendado que solamente con agregar el número no has caído en el engaño, pero que no continúes con la conversación sino quieres ser una víctima más.

Por ejemplo, este tipo de estafa ha llegado incluso a afectar a grandes compañías como InfoJobs ya que se están intentando hacer pasar por los Recursos Humanos diciendo que han recibido tu currículum y ofreciéndote dinero.

La última de las instituciones afectadas por este tipo de estafa ha sido el SEPE, un servicio público que utilizan casi a diario millones de españoles para encontrar trabajo o gestionarlo. "Alerta fraude. Detectados servicios fraudulentos telefónicos con numeraciones 800, 807 y similares que te facturan y solicitan datos bancarios con fines ilícitos", explica en su perfil de Twitter el organismo público.

Cabe recordar que el SEPE no se pondrá en contacto contigo a través de teléfono y solamente debes llamar a los siguientes números. Si quieres pedir cita previa hay que telefonear al 91 926 79 70 que tiene un servicio de 24 horas. Mientras, el 060 sirve para obtener información de prestaciones por desempleo, realización de trámites y solicitud de certificados de prestaciones.