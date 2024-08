Máxima alerta de la Guardia Civil en toda España por la DANA: no hagas esto los próximos días

El final del verano está a la vuelta de la esquina y las altas temperaturas que han protagonizado el último mes y medio han bajado por completo en las últimas horas por causa de una DANA. Las fuertes tormentas, con granizo incluido, han causado estragos en algunas localidades de Aragón como La Zaida, Herrera de los Navarros y Burbáguena, aunque la lluvia no azotó con tanta fuerza a Zaragoza capital.

Todavía hay mucha gente que está intentando aprovechar los últimos días de sus vacaciones y buscan hacer planes diferentes a los que se pueden durante el resto del año. Sin embargo, el paso de la DANA ha puesto en alerta a muchas comunidades autónomas por lo que las personas que quieran hacer alguna actividad al aire libre deben tener en cuenta la previsión meteorológica para no verse envueltos en problemas inesperados.

Para evitar accidentes de montaña durante los próximos días, aunque el verano ha sido uno de los peores que se recuerdan en muchas zonas de España, la Guardia Civil ha mandado un mensaje de alerta en redes sociales para que las personas no practiquen este deporte en los próximos días.

"¿Pensando en hacer barranquismo estos días? Planifica tu actividad, equipa tu mochila con escarpines, neopreno, botas adecuadas, casco y cuerda y actúa con prudencia", publica la Benemérita en Instagram. Además, un agente explica a la población todo aquello que no debe hacer en estos días tan inestables meteorológicamente. Y es que una tormenta en un barranco puede acabar con tu vida rápidamente.

"El barranquismo es una actividad técnica que conlleva un riesgo por lo que sería aconsejable que tuviera una formación previa. Antes de realizar un barranco planifica la actividad y elige uno que sea acorde al nivel del grupo. Infórmate previamente que el caudal del agua no es peligroso. Calcula el horario previsto según las dificultades e infórmate de las zonas de escape. Comprueba también que la meteorología es buena y que no hay previsión de lluvias. Sal a una buena hora y nunca dejes solo a nadie", explica el agente que también da otros consejos como no saltar a una poza sin comprobar su profundidad.