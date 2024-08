En estos tiempos que vivimos, el humor corre peligro. Nos molesta todo y nos sentimos ofendidos cuando, por ejemplo, recae sobre nosotros cualquier tipo de cliché o tópico determinado por nuestro lugar de nacimiento. Vayan por delante nuestras disculpas si alguien se molesta. No es nuestra intención; de hecho, la redacción de la Revista VIAJAR (y su equipo de colaboradores) es una especie de ONU nacional en la que cada uno viene de un punto de España diferente y las bromas están a la orden del día. Ya publicamos hace unas semanas El mapa con los refranes típicos de cada Comunidad Autónoma de España para demostrar la riqueza e ingenio que nos gastamos y ahora, volvemos a la carga...

Para la Real Academia de la Lengua, un tópico es un adjetivo 'perteneciente o relativo a determinado lugar'. Se trata, pues, de una idea estereotipada y (ojo, que aquí vamos a emplear las mayúsculas para hacer énfasis) POCO O NADA SIGNIFICATIVA. Un cliché, un lugar común, una característica que se 'acaba saliendo de madre' y acaba perdiendo su valor por ser tan utilizada o demasiado sabida. Ya hace años, nuestro colaborador Javier Reverte escribía el artículo Típicos tópicos que no tiene desperdicio y puedes leer aquí. En definitiva, nada que nos deba ofender. Y como la risa (y los viajes, por supuesto) son las cosas que verdaderamente importan en este mundo (sin olvidarnos de la salud), aquí os dejamos el mapa con los chistes y tópicos más populares de cada Comunidad Autónoma de España.

Mapa de los tópicos por Comunidades Autónomas / VIAJAR

Andalucía

Nos basaremos en el máximo "cliché" para definir a los andaluces. Suelen ser descritos como personas alegres, cálidas y extrovertidas, y se dice que tienen un gran sentido del humor, disfrutan de la fiesta y el baile, especialmente el flamenco, y son muy apasionados por su cultura. La gente a menudo los ve como generosos, con un gran amor por la vida y una actitud relajada y desenfadada. Eso sí... la siesta ni se la toques.

Esto son dos andaluces de Jaén hablando: — Me he liado con una sevillana y me ha llevado a ese sitio de bailar a zapatazos.— ¿Tablao flamenco?

— No, no, habla español, raro, pero español.

¿Cómo le dice un andaluz a otro que lo siga? ¡Vente pa'cá, que ya voy pa'llá!

¿Qué hace un andaluz cuando gana la lotería? ¡Echarse una siesta para celebrarlo!

Aragón

Los aragoneses suelen ser retratados como personas reservadas, serias y un tanto austeras, pero también muy trabajadores y tenaces. Se les describe como prácticos y con un fuerte sentido del orgullo regional. La imagen cliché también los descibre como personas con una gran actitud de independencia y autosuficiencia, como si estuvieran muy conectados con sus raíces y tradiciones. También se les asocia con una gran capacidad para la perseverancia, influenciada por el paisaje montañoso y la historia de la región.

¿Qué hace un aragonés cuando le dicen que la montaña es muy alta? ¡Se la sube dos veces, por si acaso!

Sabes, he dejado de hacer pesas y me he echado una novia de Zaragoza. - Y eso que tiene que ver? - Mas vale maña que fuerza.

¿Cómo metes a 300 aragoneses dentro de un seiscientos? - Diciéndoles que no caben.

Un aragones, se fue a la estación, y se acerca a la ventanilla: - ¿Me da un billetico? - ¿Para dónde, maño? - Toma, no se le he dicho a mi mujer y te lo voy a decir a ti.

Islas Baleares

En el sentido más cliché, los baleares suelen ser vistos como personas relajadas, amigables y con una actitud despreocupada. Se les asocia con un estilo de vida tranquilo y una conexión profunda con el mar y la naturaleza. La imagen típica incluye disfrutar del buen clima, las playas y un ritmo de vida más pausado en comparación con las grandes ciudades.

¿Por qué los ibicencos nunca se pierden en el bosque? Porque siempre encuentran la "ruta de la fiesta".

¿Qué hace un mallorquín cuando le sube la marea? Sube a la Serra de Tramuntana a esperar a que baje.

¿Cómo sabes que estás en Mallorca y no en el Caribe? Porque las palmeras tienen acento mallorquín.

¿Cómo se llama un menorquín perdido? Un turista, porque los menorquines nunca se pierden en su isla.

Canarias

Los canarios suelen ser descritos como personas alegres, extrovertidas y muy hospitalarias. Se les asocia con una actitud relajada y positiva, en parte gracias al clima cálido y soleado de las islas. La imagen cliché también puede incluir una cierta facilidad para la conversación y una predisposición a disfrutar de la vida y la compañía de los demás.

Se les suele ver como amantes de la música y la fiesta, con una gran conexión con su cultura local y tradiciones, como el carnaval, que es muy famoso en las islas. También se les percibe como muy conectados con la naturaleza y el mar, disfrutando de actividades al aire libre y valorando la belleza de su entorno.

¿Cómo se llama un día lluvioso en Canarias? ¡Un milagro!

¿Por qué esta prohibido en la gomera que se reunan mas de cuatro personas? Porque si se reunen cinco montan una orquesta.

¿Qué hace un canario cuando tiene frío? Abre la ventana para que entre el calor.

¿Cuál es el colmo de un canario que va a la montaña? Llevarse la arena de la playa en la mochila.

Cantabria

Los cántabros son más de campo que las montañas, soportan con estoicismo las lluvias constantes y les encanta comer platos como el cocido montañés, la quesada o los sobaos. Además, se suele asociar a Cantabria con la vida rural, las vacas, y la producción de leche, reflejando su fuerte tradición ganadera.

Un cántabro en el médico: Doctor, doctor, me duele todo el cuerpo. ¿Ha probado con un poco de sobao? ¡Claro! Pero solo se me quita el hambre.

Un cántabro le dice a otro: Oye, ¿tú sabes cuántas vacas tenemos en Cantabria? No, pero si te subes a cualquier monte, las ves todas.

Castilla-La Mancha

Los manchegos son personas solitarias, duras y pausadas. A todos, sin excepción (ya sabéis que estamos tirando de tópicos e ironía), les encanta el queso y el vino. Y, ojo, ya que a los de Puertollano y Tomelloso se les considera como a los de Lepe, pero en La Mancha.

Un hombre que aparca en la Puerta del Sol y un policía se le acerca y dice: Aquí no se puede aparcar, a lo que el señor responde: Usted no sabe quién soy yo, soy concejal de Cuenca. Y dice el policía: eso en Madrid es una mierda. A lo que añade el concejal: en Cuenca también.

¿Por qué los manchegos no cuentan ovejas para dormir? Porque se les escapan al campo a hacer queso.

¿Por qué los manchegos no necesitan GPS? Porque con seguir el olor a queso llegan a cualquier parte.

Castilla y León

Hay muchos tópicos castellano-leoneses. Y luego, cada provincia, cuenta con los suyos propios. Desde fuera se les califica de secos, simples, pueblerinos y conservadores. Su clima les ha convertido en personas resilientes, enamoradas de la naturaleza y de las buenas costumbres, como reunirse en torno a un buen plato de cuchara.

¿Cómo se llama el postre preferido en Castilla y León? ¡Una buena siesta después del cordero asado!

¿Qué hace un castellano para relajarse? Nada… y a veces, hasta se echa la siesta para descansar de no hacer nada.

¿Por qué los de Castilla y León no cuentan estrellas por la noche? Porque no las terminan de contar nunca, ¡siempre se duermen antes!

Cataluña

Los catalanes no paran de bailar la sardana a todas horas. Los calçots son la base de su dieta y, por ahorrarse un euro son capaces de ir y volver a la luna andando con tal de no pagar un viaje espacial. Y esto también vale a la hora de coger el autobús o el metro. Son agarrados hasta decir basta y cuando les preguntas en castellano, siempre te van a mirar mal y contestar en catalán. Tópicos, tópicos y tópicos que no reflejan de verdad el carácter de un pueblo.

Un catalán le dice a su hijo: este reloj perteneció a mi tatarabuelo. De mi tatarabuelo pasó a mi bisabuelo, de mi bisabuelo a mi abuelo, de mi abuelo a mi padre, de mi padre a mí, y ahora quiero que pase a ti. Te lo vendo.

Un buen día, un padre catalán llama a su hijo para decirle: Jordi, ¿puedes ir a ver al vecino y pedir si nos puede prestar un martillo para clavar un clavo? Jordi va raudo al piso del vecino y vuelve con las manos vacías. Papá, el vecino Anselm no nos presta el martillo porque dice que se le puede gastar. Vaya, hijo, hay que ver lo tacaños que son algunos. Venga, saca el nuestro.

Comunidad de Madrid

Si por algo se conoce a un madrileño es por su chulería. Los madrileños no tienen (o tenemos acento), pero soltamos un ‘ej que’ que nos sale de dentro. Decimos que estamos llegando cuando nos estamos todavía metiendo a la ducha y siempre que viajamos a cualquier sitio, preguntamos si se puede beber el agua del grifo. Las cervezas las tomamos en La Latina, los domingos vamos al Rastro y en navidades disfrutamos de Cortylandia.

Llegan 3 hombres al infierno, un andaluz, un catalán y un madrileño. El diablo les dice: el que aguante tres latigazos podrá ir al cielo; además, podéis poneros lo que queráis en la espalda `para soportar el dolor. Primero el andaluz se pone una gran losa de cemento que se rompe al primer latigazo y el andaluz dice: aquí me quedo. Después llega el catalán, que se arrodilla. El diablo dice: ¿No te vas a poner nada en la espalda? Yo solo necesito meditación. Bueno, como quieras. Da el primer latigazo y el catalán solo gime un poco. El segundo latigazo y el catalán tranquilo. El tercer latigazo y el catalán fresco como una lechuga. Entonces dice el diablo: Bueno, lo prometido es deuda, te puedes ir al cielo. Y el catalán dice: Sí, pero antes quiero ver al madrileño. Llega su turno, este se arrodilla y el diablo le dice: ¿Tú tampoco te pones nada en la espalda? - ¿Puedo ponerme lo que yo quiera? - ¡Lo que quieras! - A ver tú, catalán, ¡ven p'acá!

Un madrileño un poco chulo se pega una leche enorme en la carretera y da varias vueltas de campana, finalmente el coche se queda boca abajo y llega gente a ayudarle a salir. -Oiga, ¿y de verdad no se ha hecho daño? - Pasa, tío, yo vacío así los ceniceros del coche…

Comunidad Foral de Navarra

Aunque la Comunidad Foral de Navarra no sea la más grande de España, es interesante ver cómo la personalidad de los navarros cambia si están en la zona norte o del sur. Aquellos que se encuentran cerca de la frontera con Aragón son más abiertos que los que viven en el Cantábrico. Sin embargo, todos los navarros tienen en común que son personas bastante tozudas, y muy arraigadas a sus tradiciones.

¿Por qué los navarros nunca se pierden? Porque aunque no sepan dónde están, siempre están seguros de que el resto está equivocado.

Un navarro le dice a su amigo:— Me han dicho que soy muy testarudo. — ¿Y qué les dijiste? — ¡Que no es verdad y que no me lo vuelvan a decir!

Un navarro va al cine y en mitad de la película alguien le grita:— ¡Oye, que llevas una hora sentado en mi asiento! Y el navarro responde: — Pues si has aguantado una hora, ¡aguanta lo que queda de película!

Comunidad Valenciana

Si quieres una buena fiesta solo tienes que invitar a un valenciano. Con su carácter sociable y divertido, sacan conversación al catalán más seco, aunque depende de qué se hable, pueden sacar su carácter de “meninfot” (que les da igual todo). Solo se ponen de mal humor cuando te pones creativo con su querida paella, ya que para ellos, cualquier otra versión es “arroz con cosas”.

Qué le dice un valenciano a un extranjero que le pregunta cómo se hace la paella? — ¡Primero tienes que tener la abuela y el sol de Valencia!

¿Cómo se llama un valenciano que se pierde en la playa? ¡Una tragedia, porque nunca encontrará el lugar ideal para comer una buena paella!

¿Por qué los valencianos no van al gimnasio durante Las Fallas? Porque el levantar el peso de los petardos y los ninots ya es suficiente ejercicio.

Extremadura

Mucho se dice de los catalanes, los gallegos y los vascos, pero… ¿Y los extremeños? En su esquinita de España, son un quiero y no puedo de Andalucía; y de los trenes, que están hartos de pedir que el tren de alta velocidad pase por su región. Son personas sencillas, francas y directas, y aunque en ocasiones les puede faltar sentido del humor, les sobra buen corazón.

¿Por qué los extremeños no juegan al escondite? Porque siempre se les encuentra en la cocina, buscando algo más para comer.-

¿Qué hace un extremeño cuando alguien le dice que está en un lugar turístico? — ¡Pues habrá que llevar la bodega a la playa para sentirme como en casa!

Galicia

Es fácil identificar a un gallego: el acento y la musicalidad de su habla lo delata. La personalidad de los gallegos suele ser indecisa, y es probable que la respuesta a tu pregunta sea otra pregunta o un “depende”, hecho que puede llevar al cliché de que son un poco “lentos”. En algún caso pueden parecer un poco bordes, pero en realidad, te están deleitando con la ‘retranca gallega’. Al principio pueden ser desconfiados, pero cuando los conoces de verdad, te das cuenta de que has hecho amigos para toda la vida (queríamos poner ‘amiguiños’ para hacer la broma, pero la palabra gallega es ‘amigos’).

Un gallego le escribe a su madre una carta en la que le pregunta: "Madre, ¿tarado se acentúa?". En la carta de respuesta ella le escribe: "Si... con el tiempo".

¿Por qué un gallego buscaría una caja en un gimnasio?... Porque necesita una caja fuerte.

Dos gallegos en moto: - Oye Jose, te estás rascando la cabeza con el casco puesto! - ¿Acaso cuando te pica el culo te bajas los pantalones?

País Vasco

Los chistes de vascos están relacionados con una manera muy propia de ser, con poco tacto y mucha ironía. En ellos, los vascos son bestias y todo les parece poco, por muy exagerado que sea.

– Hola Patxi, ¿te has comprado un 600? – Si, hace muy poco ¿y tú cómo lo sabes? – Púes, porque lo llevas de mochila.

- Y ya sabes, Peru, que cuando estés por ahí fuera, tienes que tener buena educación y no preguntar a nadie de dónde es. - Aiba, aita, y ¿por qué no le tengo que preguntar a nadie de dónde es? - Pues porque si es de Bilbao, ya te lo dirá él; y si no es, ¡no le tienes que hacer pasar vergüenza!

- ¿Cómo se sabe en un campeonato de ajedrez que un jugador es de Bilbao? - Porque es el único que baraja las fichas.

Dos vascos a la salida de un examen de matemáticas: -Oye Iñaki, a ti que te ha dado el segundo problema. -A mi, infinito. -¿Sólo?

Principado de Asturias

Los asturianos se lo toman todo literalmente, dándole la vuelta al significado de las palabras. Es un humor muy directo y bestia, que no deja títere con cabeza con sus chascarrillos.

Este es un asturiano que va a un entierro y cuando llega la hora de darle el pésame a la familia le dice: -Oiga, lo siento. Y le dicen: -No déjelo como está.

Están un Inglés y un Asturiano en un barco y el Inglés se cae y grita: -Help, help, help. Y el Asturiano le dice: -Gel no tengo, pero si quieres champú.

-Jefe, me cojo seis días de vacaciones para irme a Asturias. -¿Hábiles? -No, a Gijón.

Un asturiano le dice a su mujer: - De hoy en adelante te llamaré Eva.- ¿Por qué? -Porque eres mi primera mujer. - Bueno, pero entonces yo te llamaré Peugeot. - ¿Por qué? - Porque eres el 206.

Región de Murcia

De Murcia, lo más común es burlarse sobre la forma de hablar de los murcianos, dando pié a un humor lleno de confusiones y comentarios sarcásticos.

-Mamá, qué es bimensual. - Que le gustan los hombres y las mujeres. -Y bianual. - Niño, deja de decir guarradas.

-Buenas tardes señora, la llamo de urgencias. A su marido le ha caído un rayo y está muy… -¿Está lloviendo? -Claro, pero… -¡Hostia, la ropa!

-¿Terminó la carrera de medicina tu hijo? -Si. -¿Y qué tal? -Desilusionado con la plaza. -¿Y eso? -De logopeda en Murcia.

-Papá, ¿Me ayudas con los deberes de lengua? -Claro hijo. -Tengo que hacer una frase que incluya la palabra catarsis. -Chupao. Apunta nene: “antes de salir de casa, hay catarsis los condones de los zapatos”

La Rioja

Los chistes sobre riojanos están muy ligados a su comida, su vino y su forma de hablar, así como los propios prejuicios que hay dentro de esta comunidad autónoma.