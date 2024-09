Esta es la función de la nueva señal verde que se verá en breve en las carreteras

La señalización de las vías es algo que cambia constantemente a medida que se va actualizando y modificando el reglamento de tráfico. Dicho esto, aunque ya nos hayamos sacado el carnet y no estudiemos las señales y normas nuevas, esto no nos exime de cumplirlas. Debido a ello, es crucial conocer el significado de las señales nuevas para que no nos confundan cuando las veamos.

Una de las nuevas señales más llamativas que hemos podido observar últimamente es un tipo de señal con el borde verde. Se trata de señales que ya hemos visto antes, de forma circular y con una velocidad indicada en el centro. Sin embargo, en este caso portan un borde verde, a diferencia del color rojo que suele rodear las señales que indican la velocidad máxima permitida.

En este caso, el color verde del borde indica un cambio claro en el significado de la señalización, que pasa a ser más laxa. Y es que, el cambio en el color quiere decir que esta no es una velocidad máxima obligatoria, sino una velocidad recomendada. De esta manera, su cumplimiento no es obligatorio, sino recomendable, por lo que es aconsejable circular a esta velocidad, pero no nos impone un límite fijo.

Debido a ello, respetar la velocidad impuesta por estas señales con el borde verde es algo totalmente opcional, aunque hay buenas razones para hacerlo. Dicho esto, puede resultar muy confuso para algunos conductores ver esta nueva señal, ya que su gran parecido con la señalización de velocidad existente puede hacernos creer que se trata de un límite de velocidad estricto.