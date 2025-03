La DGT advierte seriamente: las multas por usar mal los warning del coche

Seguro que has visto a más de un conductor usar los warnings un poco a la ligera: para aparcar en doble fila, recoger a alguien o incluso pedir paso en un atasco. Pero, ¿sabías que un mal uso de estas luces de emergencia puede costarte una multa? Encenderlas en el momento equivocado no solo puede salirte caro, sino que también puede generar situaciones peligrosas en la carretera. ¿Cuándo se deben usar realmente? ¿Y con cuánto te pueden sancionar si lo haces mal? La Dirección General de Tráfico (DGT) avisa de todo esto y te da una respuesta clara.

¿Para qué sirven realmente las luces de emergencia?

Se tratan de un elemento bastante clásico en todos los coches, principalmente, porque son fáciles de reconocer. Ese botón rojo en el salpicadero de tu coche con un triángulo es el que debes accionar para activar los warning. Estas luces juegan un papel fundamental en situaciones de peligro.

Sin embargo, es normal que los conductores las usen de otra forma muy alejada a la de su función real. En este sentido, su nombre lo indica: están pensadas para hacerte más visible en situaciones de peligro. Por lo tanto, los warning deben usarse en este tipo de contextos, porque sino podrías ganarte una multa.

¿Cuándo se deben usar los warning?

Como ya hemos mencionado, si ves a un coche con los warning puestos significa que algo está sucediendo, lo cual indica que tomes ciertas precauciones. Pese a que se tratan de unas luces muy conocidas, su funcionamiento va más allá de sufrir un accidente o pinchazo en la carretera.

De hecho, existen diversos momentos en los que tienes que usar los warning. Primero, si te encuentras en una retención en una autopista que tiene velocidades elevadas debes activarlos para que el resto de conductores sepa que deben reducir velocidad.

También pueden usarse en situaciones en las que en la carretera hay mucho polvo, niebla o cualquier cosa que reduzca la visibilidad, ya que estas luces ayudan al resto a verte. Por otra parte, cuando pasan vehículos de emergencia y necesitan que les dejes paso, los warning debes activarlos para avisar al resto de conductores de que vas a realizar esta maniobra.

En el resto de casos siempre será cuando ocurra alguna emergencia como un accidente, distracciones en el interior del vehículo, problemas de salud, etc. Por lo tanto, en cualquier otro contexto estás usando mal los ‘warning’ y te pueden multar por ello.

¿Cuál es la multa por usar mal los warning?

Uno de los usos más comunes de estas luces de emergencia se da cuando se para en doble fila o para recoger a alguien. Sin embargo, este uso es totalmente erróneo y no debes realizarlo, porque si te ve un agente pueden sancionarte por ello. En otras palabras, solo por poner los warning no eres libre de parar donde quieras, aunque pienses que lo estás señalizando. En este sentido, encender las luces no te librará de sufrir una multa, porque la DGT asegura que un uso incorrecto de las mismas suponen unos 100 euros de sanción.

Ahora bien, es posible que te preguntes cómo se debe hacer la maniobra correctamente cuando necesitas parar unos segundos. Las luces que debes encender, en vez de los warning, son los intermitentes del lado en el que estás parando, porque con las de emergencia estás informando de algo que verdaderamente no existe.