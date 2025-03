El mensaje de la Policía Nacional a los adictos al juego: "Acude a una comisaría y..."

Con motivo del Día Internacional del Juego Responsable, la Policía Nacional quiso mandar un mensaje el lunes a las personas adictas al juego, recordándoles que tienen en sus manos utilizar la herramienta de la autoprohibición. "Recuerda que tú puedes acudir voluntariamente a una comisaría y autoprohibirte la entrada a los salones físicos y a las apuestas online", empieza diciendo una agente en la cuenta de TikTok de la Policía Nacional.

"En todas las comisarías existen formularios para practicarlo y también lo puedes solicitar de forma online", añaden. Eso sí, "si lo haces, debe ser con tu identidad real y no con la de terceras personas". La Policía Nacional también pide "no ceder datos personales a otros para que no hagan uso de ellos en apuestas con tu nombre" y recuerda que solo los mayores de 18 años pueden acceder a este tipo de juegos. "Siempre puedes pedir ayuda a tu entorno, acudir a profesionales o a nosotros", concluye la inspectora jefe del Centro Nacional para la Integridad del Deporte y las Apuestas.

¿Qué es la autoprohibición?

Según explica la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, es una de las medidas que puede tomar una persona que reconoce su adicción al juego. Es la solicitud de incorporación al Registro de Interdicciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez aprobada esta solicitud, es la propia administración y las empresas las que impedirán el acceso a las salas físicas o portales en internet donde se lleve a cabo el juego.

¿Para qué sirve?

La autoprohibición por sí sola, no soluciona el problema de ludopatía, pero ayuda a las personas que ya están en tratamiento, para que, en el supuesto de una recaída, se les pueda disuadir, además de contribuir al paciente a crear más conciencia del problema que tiene.