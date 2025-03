Así es trabajar en una fábrica de Shein: días libres al mes y horas semanales de trabajo.

Un equipo de la BBC se desplazó hasta un barrio de la ciudad de Guangzhou (China) para conocer a las manitas detrás de los vestidos y jerseys por menos de 20 euros que inundan el mercado. El distrito de Panyu recibe el sobrenombre de “pueblo Shein”: aquí se encuentran varios miles de fábricas que abastecen el flujo continuo de ropa vendida por la plataforma del mayor minorista de moda rápida del mundo.

“Si un mes tiene treinta y un días, yo trabajaré treinta y un días ”, explica a la BBC un trabajador, que visitó diez fábricas y se reunió con cuatro de sus propietarios y una veintena de trabajadores. La mayoría informó tener sólo un día libre al mes, con setenta y cinco horas semanales sentadas detrás de sus máquinas de coser (más de 10 horas al día). Estas condiciones violan las leyes chinas, pero no son infrecuentes en el país: no te conviertes en “la fábrica del mundo” respetando el código laboral.

Los ingresos se han disparado, superando a marcas como H&M, Zara y Primark. Las rebajas se deben a lugares como Shein Village, donde se encuentran unas 5.000 fábricas, la mayoría de ellas proveedoras de Shein.

Los edificios han sido vaciados para dar cabida a máquinas de coser, rollos de tela y bolsas llenas de retales de tela. Las puertas de sus sótanos están siempre abiertas para el ciclo aparentemente interminable de entregas y recogidas.

A medida que pasa el día, los estantes se llenan de bolsas de plástico transparente procedentes del almacén, etiquetadas con un sustantivo de cinco letras que ahora es distintivo.

Pero incluso después de las 22:00, las máquinas de coser -y las personas encorvadas sobre ellas- no se detienen a medida que llegan más telas.

Shein ha experimentado un crecimiento meteórico en sólo cinco años: “Sigue siendo de propiedad privada y en 2023 fue valorada en alrededor de 64 mil millones de euros. Ahora está considerando una posible cotización en la Bolsa de Londres ” , explica el BBC. Un crecimiento empañado por numerosas controversias y críticas, en particular en lo que respecta a su impacto medioambiental pero también a las condiciones laborales de sus trabajadores, a veces comparadas con el trabajo forzoso. La propia empresa reconoció haber encontrado niños en algunas de sus fábricas y se comprometió con la cadena inglesa a “garantizar un trato justo y digno a todos los trabajadores de nuestra cadena de suministro” .

Mejorar la reputación

La llegada de asesores como Christophe Castaner (ex ministro francés) o la exsecretaria de Estado Nicole Guedj a un comité encargado de la responsabilidad social y medioambiental de Shein no es una coincidencia y forma parte de un deseo de reconstruir una reputación. La tarea promete ser difícil: todo el éxito de Shein se basa en el volumen y en los cientos de miles de artículos de bajo coste que la empresa puede enviar rápidamente a todo el mundo. Un modelo que no puede funcionar al mismo ritmo con las consideraciones sociales y medioambientales.

“Generalmente trabajamos diez, once o doce horas al día”, explica una mujer de 49 años de Jiangxi, que prefiere permanecer en el anonimato. "Los domingos trabajamos unas tres horas menos”. Toda esta pequeña gente no es suficiente para satisfacer la demanda y las fábricas contratan regularmente trabajadores temporales, un empleo popular entre muchos trabajadores migrantes, a pesar de las malas condiciones y salarios.

“Ganamos muy poco. El coste de la vida es muy alto ahora", dice una mujer que trabaja para enviar dinero a sus abuelos. "Nos pagan por pieza", explica. "Depende de lo difícil que sea el artículo. Algo tan sencillo como una camiseta cuesta uno o dos yuanes (menos de un dólar) por pieza y puedo hacer alrededor de una docena en una hora". La elección de la ropa a producir se vuelve, por tanto, crucial para los trabajadores, que la eligen en función de su velocidad de ejecución, antes de emprender la jornada laboral de 8 a 22 horas.