La elegante respuesta de un restaurante de Zaragoza tras una mala reseña en Google: "Cumplimos la ley"

La conciliación se ha convertido en uno de los grandes retos para la hostelería ante la cada vez mayor falta de profesionales cualificados. Desde la pandemia, el sector ha apostado por adoptar unos horarios de trabajo más racionales que resulten atractivos de cara al empleo y permitan seguir prestando un servicio de calidad.

Pero este cambio de costumbres no contenta a todo el mundo, y hay clientes que todavía exigen ser atendidos en un bar o restaurante a cualquier hora del día, algo que en otros países resulta impensable pero a lo que en España estamos muy acostumbrados.

Es lo que le ha ocurrido a este restaurante de Zaragoza que ha recibido una mala reseña en Google a cuenta de su horario de cierre, un mensaje al que han contestado muy elegantemente. La respuesta se ha hecho viral al publicarse en la cuenta de @SoyCamarero, perfil de X (antes Twitter) que recoge anécdotas y vivencias de quienes están detrás de una barra, y que tiene como lema principal "el cliente NO siempre tiene la razón".

Crítica por cumplir el horario

Este restaurante es la Pollería San Pablo, uno de los bares de moda de El Gancho. Ubicado en una antigua pollería del barrio, destaca por sus originales elaboraciones y su ambiente. Su propuesta de comida callejera, con sus pequeños bocatas bollos de distintos sabores, se han convertido en un clásico del vermut.

"Un sábado a las 22 cierran. Me ha sorprendido, qué pena. Me imagino que será una política de empresa basada en cuadrar horarios del personal o licencias, porque si no no es muy entendible. Primera vez que veo en Zaragoza esto. Espero que esto sea una excepción y no se adopte este tipo de políticas en otro tipo de establecimientos de hostelería en la ciudad", reza la reseña, que otorga una estrella al establecimiento.

La respuesta del restaurante no se ha hecho esperar y ha sido contundente. "Muchas gracias por la reseña, efectivamente, cerramos a las 22 h porque así lo indica nuestra licencia. No podemos rebasar este horario salvo en días excepcionales marcados por el ayuntamiento. Creo que nuestra licencia no es excepcional en la ciudad, de todas formas, conocemos muchos establecimientos de hostelería que cierran incluso antes, otros después, otros mucho más tarde, respetando tanto la legislación como, por supuesto, los horarios de sus trabajadores. Lo sentimos por no cumplir tus expectativas en este aspecto", concluye.

La contundente crítica al local por respetar la legislación y la licencia de apertura del local ha despertado numerosos comentarios en la red social: