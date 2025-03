El astronauta Pablo Álvarez desvela los secretos de su entrenamiento para viajar al espacio antes de 2030

Pablo Álvarez está a un paso de cumplir el sueño de millones de seres humanos: viajar al espacio. A sus 37 años, este astronauta leonés cuenta los días para convertirse en el próximo español en pisar la Estación Espacial Internacional. "¿Qué tengo yo que no tengan los demás?", se pregunta en un arrebato de humildad y sinceridad. "A día de hoy, es difícil decir", se responde a sí mismo. Álvarez se encuentra de viaje por diferentes puntos del país y este lunes ha hecho parada por primera vez en Sevilla, donde tiene su sede la Agencia Espacial Española. Allí ha desvelado al personal de la institución los secretos de su preparación y su entrenamiento, primero para ser seleccionado y después para poder viajar al espacio antes de 2030. Será el próximo español desde que lo hiciera Pedro Duque hace 30 años.

Astronomía, Medicina, Biología, Astrofísica, Mecánica Orbital, Fotografía, Geología, Meteorología, Psicología...y hasta ruso. Los últimos tres años están siendo para Pablo Álvarez un entrenamiento intensivo de todo lo que uno se pueda imaginar. De ahí que los trabajadores de la Agencia Espacial Española escucharan atónitos, con admiración, todo lo que contaba este astronauta desde el escenario mientras, a su espalda, se iban mostrando imágenes y vídeos de su experiencia.

El premio a ese esfuerzo, si todo sale según lo previsto, es que antes de 2030 pueda realizar una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional. Tras un proceso largo de selección, de unos 18 meses, con más de 22.000 candidatos, Pablo Álvarez fue seleccionado para trabajar en la Agencia Espacial Europea. En el horizonte, viajar al espacio, y quién sabe si llegar a la Luna.

El astronauta español de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pablo Álvarez, junto al director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortés, durante la visita realizada a esta sede este lunes en Sevilla. / EFE

"Había más cosas que me gustaban de pequeño aparte de ser astronauta, como ser piloto, marinero, futbolista, etc. Además, te enteras también que solo 12 personas han pisado la Luna y dejas de pensar que es posible. Hasta el anuncio de que buscaban astronautas tras 13 años no te lo crees. Encima ves a todos los que compiten contigo, con historias y currículums espectaculares", confiesa Álvarez, añadiendo que "buscan personalidades sin muchas aristas, que rindan por encima de la media en todas las pruebas".

Una centrifugadora o andar en una piscina gigante

Según ha relatado este leonés, han sido múltiples los entrenamientos que ha seguido en los últimos años. "Me he enfrentado a tantas cosas por primera vez... Todo el mundo hace cosas por primera vez, pero me ha cambiado mi actitud ante esas cosas, puedo enfrentarme a cualquiera sin problema", detalla sobre lo que más le ha sorprendido de sí mismo.

Lo primero que hicieron los cinco seleccionados por la Agencia Espacial Europea fue un entrenamiento básico para ponerse todos al mismo nivel, ya que procedían de campos diferentes. El suyo, la Ingeniería Aeronáutica. "Una vez te asignan una misión tienes dos años específicos de entrenamiento para lo que vayas a realizar", aprendiendo desde Meteorología hasta Psicología o ruso. Después, ha pasado a un periodo intermedio con más formaciones.

En todo este tiempo, destaca, por ejemplo, la centrifugadora. "Suele durar pocos minutos, pero sientes una sensación extraña porque sientes que el cuerpo se aplasta, parece que estás dando volteretas, y tienes que estar tranquilo", explica. También ha tenido que afrontar entrenamientos de supervivencia, "porque siempre puede salir mal algo cuando vas al espacio y no sabes dónde puedes caer, hasta que llegue el equipo de rescate". O un entrenamiento de bomberos, de dos horas de ejercicio al día: "Una lesión en el espacio es muy crítico porque sin hacer ejercicio allí se perdería masa ósea. Los músculos posturales son los más afectados, los que te mantienen erguido".

En Houston, Pablo Álvarez también ha vivido la experiencia de caminar con un traje espacial, "que hay pocos en el mundo", en una piscina gigante de 13 metros de profundidad. "No es fácil meterse en el traje con todo lo que pesa. Con él simulamos una caminata espacial. Yo he hecho nueve inmersiones y ya estoy certificado", describe. "Es el mayor reto. Soportas mucho peso, acabas con moratones, puedes tener lesiones. Son seis horas de máxima concentración para seguir todos los procedimientos".

Somos la cabeza visible de algo muchísimo más grande, de la humanidad empujando la ciencia más allá Pablo Álvarez — Astronauta español

"Personalmente, no he pensado aún en dónde me he metido. Son tantas cosas nuevas y las haces con seguridad. Sabes que estás en buenas manos y depositas confianza en los ingenieros. Ha habido miles de ingenieros trabajando para que una persona vaya al espacio. Somos sus manos en el espacio, somos la cabeza visible de algo muchísimo más grande, de la humanidad empujando la ciencia y la tecnología más allá", reflexiona. Reconoce además la importancia de la parte psicológica.

Entre las curiosidades de su preparación, una de las trabajadoras de la Agencia Espacial Española ha preguntado a Álvarez por sus trucos para conciliar el sueño. "Hay gente que se adapta mejor o peor a dormir flotando", cuenta entre risas este astronauta. Pone como ejemplo adaptar la iluminación de forma simulada, porque "cada 45 minutos hay un amanecer o un anochecer", tener en cuenta la luz que entra cerrando las contraventanas de la cúpula, o siempre queda como recurso alguna medicina que ayude.

Viajará a Canadá para los próximos entrenamientos

En un mes, Pablo Álvarez viajará a Canadá para preparar un entrenamiento en robótica, otro en Eurocom (la comunicación), y otro en pilotaje de aeronaves. Además, ha contado que no todo será la Estación Espacial Internacional, ya que desde la Agencia Espacial Europea se trabaja en estaciones comerciales en órbita baja.

"Hoy es un día de celebración", ha festejado Juan Carlo Cortés, director de la Agencia Espacial Española. "Tenemos aquí a Pablo, nuestro astronauta, que ha sufrido un proceso de selección muy intenso. Ha tenido su entrenamiento específico y estamos esperando ya que en breve plazo sea la siguiente misión", ha destacado, con un Pablo Álvarez ilusionado al lado.

"Somos personas tremendamente positivas y si una misión se alarga lo vería más como una oportunidad. Es el sueño de muchas personas e intentas hacerlo lo mejor posible", ha contado orgulloso. "Yo lo estoy disfrutando mucho, es una formación muy muy dura, pero en realidad mi trabajo consiste en aprender cosas, en prepararme para una futura misión espacial. De momento disfrutándolo mucho. No ha habido ningún día que me levante y diga, qué pereza ir al trabajo. Es el mejor trabajo del mundo y es un honor y una suerte tenerlo", ha celebrado el próximo español en hacer historia en el espacio.