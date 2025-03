¿Qué es el 'tabnabbing' el nuevo peligro que alerta la Policía Nacional?

¿A quién no le pasa que está en su buscador del ordenador y tiene muchas ventanas abiertas? Esta es una cosa que a muchos nos pasa cuando estamos usando Google o Firefox, y los informáticos no recomiendan hacerlo, porque no solo ralentiza el dispositivo, sino que es también es la puerta de entrada para los ciberdelincuentes. La Policía Nacional también ha advertido de los riesgos que supone esta práctica.

Los ciberdelincuentes han encontrado en las ventanas abiertas del navegador y del sistema operativo una vía de acceso para infiltrarse en los dispositivos de sus víctimas. A través de vulnerabilidades en páginas web maliciosas o software, los hackers pueden ejecutar códigos ocultos que les permiten tomar el control del equipo, instalar programas espía y robar información sensible sin que el usuario lo note. Este método se ha vuelto cada vez más complejo, aprovechando permisos o fallos de seguridad en extensiones y aplicaciones conectadas.

Además del riesgo de hackeo, dejar ventanas abiertas sin supervisión puede facilitar la vigilancia no autorizada. Mediante técnicas como el uso de scripts maliciosos, los atacantes pueden activar la cámara y el micrófono del dispositivo sin el consentimiento del usuario, permitiéndoles espiar conversaciones o grabar el entorno. Para evitar estos ataques, los expertos recomiendan cerrar las pestañas y programas innecesarios, mantener el sistema actualizado y utilizar herramientas de ciberseguridad como antivirus y bloqueadores de rastreo.

La Policía Nacional también advierte del tabnabbing

Los agentes de la Policía Nacional han explicado la peligrosidad de tener numerosas pestañas abiertas en Chrome o Bing. El tabnabbing es una forma de phishing en la que un ciberdelincuente aprovecha una pestaña inactiva del navegador para cambiar su contenido y engañar al usuario.

Usando esta técnica del tabnabbing, el ciberdelincuente aprovecha una pestaña inactiva del navegador para cambiar su contenido y suplantar una página legítima, como la de un banco o un correo electrónico. Cuando el usuario regresa a esa pestaña sin sospechar el cambio, ingresa sus credenciales creyendo que sigue en el sitio real, pero en realidad está enviando sus datos directamente al atacante. Esta técnica se basa en el descuido del usuario y en la capacidad de los navegadores para permitir que una página modifique su contenido, incluso cuando no está en primer plano.

Para ponerle una solución, la Policía Nacional aconseja lo siguiente:

Revisar siempre la URL antes de ingresar datos sensibles.

antes de ingresar datos sensibles. Evitar dejar pestañas abiertas por mucho tiempo sin supervisión.

sin supervisión. Usar gestores de contraseñas , que solo completarán credenciales en sitios legítimos.

, que solo completarán credenciales en sitios legítimos. Habilitar la autenticación en dos pasos para mayor seguridad.

Antes de cerrar el navegador, cierra las pestañas que no uses, y mantén pocas ventanas abiertas, solo las necesarias, y así evitarás sustos en tu ordenador y te protegerás del tabnabbing.