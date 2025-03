El fin del equipaje de mano: 17 países ya han prohibido esto en las maletas de mano

Una de las reglas que más se suelen tener en cuenta a la hora de viajar es qué tipo de equipaje se permite llevar en el avión. Para estancias más largas, se priorizan maletas más grandes, pero para las más cortas o 'low cost', lo más recomendable es ir lo más ligero posible, incluso solo con una maleta de mano. Sin embargo, las normativas que giran en torno a ello, suelen cambiar cada cierto tiempo.

Los pasajeros pueden enfrentarse al cobro por las maletas de mano por parte de las aerolíneas de bajo coste como Ryanair o Vueling. El Parlamento Europeo está tratando de llegar a un acuerdo para que dejen de cobrarse y se unifiquen las medidas en torno al equipaje de mano en todas las aerolíneas que trabajan en la Unión Europea.

Pero hay normas que no fijan la propia compañía, sino que son generales. Por ejemplo, la Ley de Navegación Aérea establece que la maleta de mano esté incluida en el precio del billete, pero no su tamaño. Eso es algo de lo que se encarga la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y establece que no debe superar los 55 x 35 x 20 centímetros.

Los 17 países que endurecen sus normas

El objetivo común es la seguridad a bordo. Por ello también se ha prohibido transportar objetos en cabina que puedan ser potencialmente peligrosos como cuchillos, tijeras, navajas de afeitar o afiladores. Estos artículos deben guardarse en el equipaje documentado para evitar cualquier tipo de problema relacionado con un mal uso de los mismos.

Con esto está relacionada la prohibición de 17 países, que han decidido implantar controles mucho más rigurosos para garantizar que no se transporten todos estos objetos mencionados. Los países que ya los han prohibido son: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Francia, España, Italia, México, Brasil, Argentina, Chile, Japón, Singapur, Emiratos Árabes Unidos, India y Sudáfrica.

Aunque cada aerolínea continuará teniendo sus propias políticas, cada vez estamos más cerca de que las decisiones sobre el equipaje de mano sean únicas en todos los países. Sobre todo en los europeos. Además, en España ya existe una multa correspondiente a las compañías que intentan cobrar a sus pasajeros por el equipaje de mano, ya que se considera un derecho adscrito al billete.