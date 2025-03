Cambios en la nueva tasa de alcohol permitida al volante en España: estas son las nuevas multas para los distintos positivos.

El Congreso tramitará la propuesta de los socialistas para rebajar el límite máximo de tasa de alcoholemia permitido de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado) con la abstención del PP y el rechazo de Vox.

En el debate este martes en el Pleno del Congreso de la toma en consideración de la proposición de ley del PSOE, todos los grupos han anunciado su voto a favor salvo Vox, en tanto que el PP no ha concretado si apoyaba o no, si bien su diputada Bella Verano ha dicho a los socialistas: "Para el titular y propaganda no cuenten con nosotros".

Finalmente, y ya en la votación, los populares se han abstenido y la toma en consideración ha salido adelante con 177 votos a favor, 32 en contra y 135 abstenciones.

Manuel Arribas, del PSOE, ha sido el encargado de defender la iniciativa y ha recordado que otros países como Suecia y Noruega también tienen tasas máximas de 0,2 gramos por litros de sangre, un índice por el que apuestan distintos organismos internacionales.

Así quedan las nuevas sanciones

Asimismo, se fijan tres niveles de infracciones. Las graves se refieren a positivos que estén por encima de 0,1 mg y hasta 0,25 mg/l en aire; o entre 0,21 gramos y 0,50 gramos por litro de sangre. Supondrán la perdida de dos puntos del carné y 200 euros de multa.

Es decir, un castigo mucho más suave que el que sufren ahora quienes rebasen las actuales tasas de forma ligera. Tienen que pagar 500 euros y pierden cuatro puntos. La medida tiene lógica porque el deterioro de las capacidades para conducir también será menos acusado; y porque, para dar positivo, bastará apenas un tercio de cerveza en el caso de un hombre de entre 70 y 90 kilos, o una copa de vino para una mujer de entre 50 y 70 kilos para dar.

El resto, queda igual que hasta ahora. Las positivos que den entre 0,26 mg y hasta 0,50 mg por litro de aire (entre 0,51 gramos y 1 gramo en sangre) supondrán 500 euros de multa y cuatro puntos menos; y los que estén por encima de los 0,50 mg o 1 gramo, seis puntos y 1.000 euros.

Finalmente, si el conductor da más de 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 gr/l en sangre, la infracción administrativa pasa a considerarse un delito contra la seguridad vial castigado con penas de prisión. En este caso, la pena es de tres a seis meses de prisión, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, además de privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.

Prevención al volante

También ha mencionado los informes del Instituto Nacional de Toxicología que revelan que el 33 por ciento de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico presentaban resultados positivos de alcohol en sangre, así como el 29 por ciento de los peatones muertos atropellados.

Arribas ha instado a apoyar la proposición para "poner freno a una realidad dramática" y para "salvar vidas", y ha pedido a los grupos que voten con responsabilidad "pensando en esas madres y esos padres que hoy no van a poder abrazar a sus hijos".

Ha recordado, asimismo, que la propuesta a debate incluye también la prohibición en redes sociales de publicar y difundir dónde están los controles de alcohol y drogas.