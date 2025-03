El nombre de niña que se escribe de dos maneras y solo escucharás en Aragón

Las familias tienen que tomar durante el embarazo la difícil decisión de elegir el nombre para su bebé. Una decisión conjunta que puede crear un caldeado ambiente en el hogar por las preferencias de los progenitores. Y es que hay personas que tienen muy claro desde siempre el nombre que le quieren poner a su hijo, pero otras son más dubitativas y se dejan influir por terceras personas como amigos o familiares.

La elección del nombre va a marcar la vida de un bebé que todavía no ha nacido. Si le gusta su nombre, no hay ninguno problema, pero si no le gusta, preferirá que le traten sus amigos por el apellido y el resto de la familia por un mote cariñoso. La moda también influye en la complicada decisión de las familias.

Hay nombres que están de moda en España y cada día se ponen varias veces en el Registro Civil. Aunque Antonio, David, Carmen o Ana siguen siendo los nombres más comunes en España desde hace muchas décadas, hay otros que llevan camino de ser los más comunes en nuestro país como Sofía, Paula, Leo o Hugo. La tendencia es clara: son nombres cortos que pocas veces superan las cinco letras.

Otras familias quieren que su hijo lleve un nombre que no sea nada común y se escuche muy poco. Incluso hay padres que sienten tanto la ciudad o comunidad autónoma en la que viven que le ponen a su hijo un nombre que se identifica con la región. Por ejemplo, en España, hay nombres catalanes, vascos, gallegos, asturianos y cada vez más aragoneses.

Un nombre y dos letras

Los nombres aragoneses, en la gran mayoría de ocasiones, nacen de preciosos parajes del Pirineo por lo que son muy comunes en Huesca, aunque cada vez se escuchan con más asiduidad en Zaragoza o Teruel. Uno de los nombres que se están poniendo de moda en toda la comunidad para niñas es Ixeia, que también se puede escribir Ixeya. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay 358 Ixeias y 256 Ixeyas con una media de edad que en ningún momento alcanza los 10 años.

Ixeia proviene del aragonés y significa "deseo". Además, Ixeia es una de las cimas más emblemáticas del Pirineo altoaragonés situada en el valle de Benasque. La Tuca de Ixeia o Las Agujas de Ixeia son un conjunto de formaciones rocosas situadas en la zona de Posets-Maladeta. Estas agujas son picos escarpados y afilados que forman parte del macizo de Posets, el segundo más alto de los Pirineos.