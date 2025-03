Así es el simple objeto que puedes instalar en la puerta de tu casa para evitar robos y okupaciones

La inseguridad está creciendo a pasos agigantados en algunas ciudades de España. Las personas no se sienten cómodas paseando por la calle y algunas incluso tienen miedo de lo que les puede pasar estando dentro de las cuatro paredes de su casa. Los ladrones se las ingenian con sus propios métodos para poder acceder a las viviendas cuando los inquilinos están fuera o incluso por la noche cuando las personas están durmiendo.

Fruto del aumento de la criminalidad, ñas empresas de seguridad han multiplicado sus anuncios en todas las plataformas en los últimos tiempos. Se promocionan alarmas, cámaras de seguridad y otros sistemas para evitar robos y okupaciones. Uno de los elementos más básicos de seguridad que todo el mundo tiene en su hogar es la puerta de entrada. Hay gente que cuida al máximo los detalles de la primera barrera de acceso a la casa. Prefieren tener puertas blindadas y colocan dos cerrojos.

Los cerrajeros también se están sabiendo promocionar en redes sociales hablando de una cosa tan simple como las cerraduras y las llaves. Y es que la mayoría de la población no tiene ni idea de si la llave de su casa es segura o su cerradura es fácil de manipular por cualquier ladrón que quiera entrar en la vivienda.

La okupación es otra de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en España. Cada vez que una persona se va de vacaciones siente en su interior el pequeño riesgo de que alguien consiga forzar la cerradura y se quede okupando tu casa. Y es que esto genera una infinidad de problemas entre los cuales puede estar una venta forzada de la casa por un precio irrisorio.

"Lo mismo sabe el ladrón"

Un experto cerrajero ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram que rápidamente se ha hecho viral en el que explica cómo puedes impedir con tu cerrojo la okupación o robo de tu vivienda. "Lo más importante es ocultar la información. Como podéis ver no podemos saber qué tipo de marca es, qué tipo de bombín es, ni nada. Pues lo mismo sabe el ladrón, no sabe absolutamente nada. Así, no puede usar llaves de impresioning 3D, no puede usar llaves de bumping,.. ", explica Dismaur.

Para poder ocultar todo este tipo de información es necesario tapar tu bombín con un escudo de seguridad. "Nos va a ayudar también a que cualquier ataque físico no le llegue al cilindro".